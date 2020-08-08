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Çalışana her pazar tatil olmayabilir! Kanuna göre hafta tatili...

EKONOMİ HABERLERİ  | 08.08.2020 14:25 | Son Güncelleme

Hafta tatili, tüm çalışanların genellikle iple çektiği bir gündür. Hafta tatili çalışanın dinlenmesi için önemli olduğu kadar iş güvenliği açısından da oldukça önemlidir. Anayasal bir hak olan hafta tatil İş Kanunu'nda, yedi günlük bir zaman dilimi içinde kesintisiz en az yirmi dört saat olarak tanımlanmıştır.

Çalışana her pazar tatil olmayabilir! Kanuna göre hafta tatili...

Görüldüğü üzere haftalık tatil günü anayasal bir hak olup oldukça mühim bir konudur. Bazı durumlarda hafta tatilini kullandırmayan işverene idari para cezası uygulanabilir. Hatta işçi hafta tatilinin kullandırılmamasını gerekçe göstererek iş sözleşmesini haklı sebeple feshedebilir. Bu durumda işçi kıdem tazminatı hakkı kazanabilir. Peki, hafta tatili sadece pazar günü mü kullandırılabilir? İşverenler farklı bir gün hafta tatilini kullandırabilir mi? İnsanlarda pazar gününün hafta tatili olduğu yönünde genel bir görüş söz konusudur. İşverenin çalışanını pazar günü çalıştırması, hafta tatilinin kullandırılmadığı gibi algılanabilir. Bu durum işçi ve işveren arasında sorunlara neden olabilir. Bu yazıda bu soruların cevabını bulabilirsiniz.

HAFTA TATİLİ DENİLİNCE AKLA SADECE PAZAR GÜNÜ MÜ GELMELİ?

4857 sayılı İş Kanunu'nda çalışanın hafta tatili için net bir gün belirtilmemiştir. Bunun yerine, kanun kapsamındaki iş yerlerinde; çalışanlara tatil gününden önceki iş günlerinde çalışmış olmaları şartı ile yedi günlük bir zaman dilimi içinde aralıksız en az yirmi dört saat hafta tatili verilmesi yönünde kural koyulmuştur. Buradan da anlaşılacağı üzere İş Kanunu'na göre işveren hafta tatilini pazar günü kullandırmak zorunda değildir.

HAFTA TATİLİ HANGİ GÜNLER OLABİLİR?

  • Kanuna göre hafta tatili haftanın herhangi bir günü olabilir. Fakat öncesinde çalışanın en fazla altı gün çalışmış olması ya da çalışmış sayılması gerekir. Bu durumunda kişinin hafta tatilini hak edeceği belirtilmiştir.

  • İşverenin çalışana hafta tatilini altı gün aralıksız çalışma sonrasında kullandırması gerektiği ifade edilmiştir. Ayrıca işveren hafta tatilini sürekli olarak aynı günde kullandırmak zorunda da değildir.

  • İşveren, işinin gereğine uygun olarak hafta tatilinin gününde değişiklik yapma hakkına sahiptir. Ancak burada işverenin dikkat etmesi gereken en önemli konu, iki hafta tatili arasında en fazla altı gün olması gerektiğidir. Bu nedenle hafta tatilinde herhangi bir değişiklik yapılacaksa hafta tatilinin öne çekilmesi şeklinde değiştirilmesi gerekir.

  • Kanun, yedi günlük bir zaman süresinde en az yirmi dört saat dinlenmeyi şart olarak koyar. Bu nedenle iki hafta tatili arasında, yedi günden daha uzun bir süre söz konusu ise bu durum hafta tatilinin kullandırılmadığı şeklinde yorumlanır.

Sonuç olarak kanunun koymuş olduğu şartları sağlanması koşulu ile işveren hafta tatilini pazar günü kullandırmak zorunda değildir. İşveren çalışanına hafta tatilini, haftanın herhangi bir günü kullandırabilir. Ayrıca hafta tatili gününde de değişiklik yapabilir.


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