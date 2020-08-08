Çalışana her pazar tatil olmayabilir! Kanuna göre hafta tatili...

Görüldüğü üzere haftalık tatil günü anayasal bir hak olup oldukça mühim bir konudur. Bazı durumlarda hafta tatilini kullandırmayan işverene idari para cezası uygulanabilir. Hatta işçi hafta tatilinin kullandırılmamasını gerekçe göstererek iş sözleşmesini haklı sebeple feshedebilir. Bu durumda işçi kıdem tazminatı hakkı kazanabilir. Peki, hafta tatili sadece pazar günü mü kullandırılabilir? İşverenler farklı bir gün hafta tatilini kullandırabilir mi? İnsanlarda pazar gününün hafta tatili olduğu yönünde genel bir görüş söz konusudur. İşverenin çalışanını pazar günü çalıştırması, hafta tatilinin kullandırılmadığı gibi algılanabilir. Bu durum işçi ve işveren arasında sorunlara neden olabilir. Bu yazıda bu soruların cevabını bulabilirsiniz.
4857 sayılı İş Kanunu'nda çalışanın hafta tatili için net bir gün belirtilmemiştir. Bunun yerine, kanun kapsamındaki iş yerlerinde; çalışanlara tatil gününden önceki iş günlerinde çalışmış olmaları şartı ile yedi günlük bir zaman dilimi içinde aralıksız en az yirmi dört saat hafta tatili verilmesi yönünde kural koyulmuştur. Buradan da anlaşılacağı üzere İş Kanunu'na göre işveren hafta tatilini pazar günü kullandırmak zorunda değildir.
Kanuna göre hafta tatili haftanın herhangi bir günü olabilir. Fakat öncesinde çalışanın en fazla altı gün çalışmış olması ya da çalışmış sayılması gerekir. Bu durumunda kişinin hafta tatilini hak edeceği belirtilmiştir.
İşverenin çalışana hafta tatilini altı gün aralıksız çalışma sonrasında kullandırması gerektiği ifade edilmiştir. Ayrıca işveren hafta tatilini sürekli olarak aynı günde kullandırmak zorunda da değildir.
İşveren, işinin gereğine uygun olarak hafta tatilinin gününde değişiklik yapma hakkına sahiptir. Ancak burada işverenin dikkat etmesi gereken en önemli konu, iki hafta tatili arasında en fazla altı gün olması gerektiğidir. Bu nedenle hafta tatilinde herhangi bir değişiklik yapılacaksa hafta tatilinin öne çekilmesi şeklinde değiştirilmesi gerekir.
Sonuç olarak kanunun koymuş olduğu şartları sağlanması koşulu ile işveren hafta tatilini pazar günü kullandırmak zorunda değildir. İşveren çalışanına hafta tatilini, haftanın herhangi bir günü kullandırabilir. Ayrıca hafta tatili gününde de değişiklik yapabilir.
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