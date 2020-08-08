Çalışana her pazar tatil olmayabilir! Kanuna göre hafta tatili...

Görüldüğü üzere haftalık tatil günü anayasal bir hak olup oldukça mühim bir konudur. Bazı durumlarda hafta tatilini kullandırmayan işverene idari para cezası uygulanabilir. Hatta işçi hafta tatilinin kullandırılmamasını gerekçe göstererek iş sözleşmesini haklı sebeple feshedebilir. Bu durumda işçi kıdem tazminatı hakkı kazanabilir. Peki, hafta tatili sadece pazar günü mü kullandırılabilir? İşverenler farklı bir gün hafta tatilini kullandırabilir mi? İnsanlarda pazar gününün hafta tatili olduğu yönünde genel bir görüş söz konusudur. İşverenin çalışanını pazar günü çalıştırması, hafta tatilinin kullandırılmadığı gibi algılanabilir. Bu durum işçi ve işveren arasında sorunlara neden olabilir. Bu yazıda bu soruların cevabını bulabilirsiniz.

HAFTA TATİLİ DENİLİNCE AKLA SADECE PAZAR GÜNÜ MÜ GELMELİ?

4857 sayılı İş Kanunu'nda çalışanın hafta tatili için net bir gün belirtilmemiştir. Bunun yerine, kanun kapsamındaki iş yerlerinde; çalışanlara tatil gününden önceki iş günlerinde çalışmış olmaları şartı ile yedi günlük bir zaman dilimi içinde aralıksız en az yirmi dört saat hafta tatili verilmesi yönünde kural koyulmuştur. Buradan da anlaşılacağı üzere İş Kanunu'na göre işveren hafta tatilini pazar günü kullandırmak zorunda değildir.