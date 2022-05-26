FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Çalışanın gözü ek zamda! Araştırma sonuçlandı: İşte gelecek oranı zam oranı

Çalışanın gözü ek zamda! Araştırma sonuçlandı: İşte gelecek oranı zam oranı

26.05.2022 16:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca özel sektör çalışan artan enflasyonla birlikte maaşlarına gelecek zam oranını bekliyor. Mercer Türkiye'nin yaptığı araştırmaya göre, 2022 yılında firmaların yüzde 63,9’u ek ücret artışı gerçekleştirecek. Firmaların 2022 yılında yapacağı ücret artışı ise ortalama yüzde 58 olacak.

Çalışanın gözü ek zamda! Araştırma sonuçlandı: İşte gelecek oranı zam oranı

Yılbaşında yapılan zamlar, yükselen enflasyon ile erimeye başladı. Yıllık enflasyonun yüzde 70’in üzerine çıkmasıyla milyonlarca kişi temmuz ayında ikinci bir zam yapılması beklentisine girdi. Asgari ücret ara zam beklentisi sonrasında özel sektörde çalışanlar da beklenti içine girdi.

Küresel insan kaynakları ve yönetim danışmanlığı firması Mercer Türkiye ve Türkiye'de insan yönetimi alanında faaliyet gösteren PERYÖN iş birliğinde gerçekleştirilen ‘Nisan 2022 Ücret Artış Trendleri Ara Anketi’nin sonuçları açıklandı.

Toplam 16 sektörden 464 firmanın katıldığı anketin sonuçlarına göre; 2022 yılında firmalar yüzde 58 ücret artışı gerçekleştirecek. Firmaların yüzde 63,9’u ise ek ücret artışı yapacak. Yabancı sermayeli firmalarda bu oran yüzde 70,7 olarak gözlemlenirken, yerli firmalarda ise yüzde 53,3 olarak görülüyor.

2022 yılında en çok ek ücret artışı yapılacak sektörler yüzde 83,3 kimya, yüzde 78,3 üretim dışı, yüzde 75 otomotiv tedarik sanayi ve yüzde 67,7 üretim olacak. 2022 yılında ek ücret artışı gerçekleştirecek firmaların yüzde 16’sı bu ek artışı 2023 bütçesinden kaynaklandırmayı düşünüyor.

hesaplama5

ARTIŞ BÜTÇESİ EN YÜKSEK OLAN SEKTÖR OTOMOTİV

Anket sonuçlarına göre; 2022 toplam artış bütçesinin en yüksek olduğu sektörler yüzde 67,5 otomotiv tedarik sanayi, yüzde 62 sigorta, yüzde 61,5 otomotiv ana sanayi, yüzde 60 tüketici ürünleri ve üretim dışı sektörler olarak dikkat çekiyor.

2022 yılında ek ücret artışı gerçekleşecek firmaların yüzde 85’i bir kez bunu yapmayı planlarken, yüzde 12’si iki kez, yüzde 2,4’ü ise iki seferden fazla artış yapmayı düşündüğünü belirtiyor. Firmaların yüzde 41,1’i Temmuz, yüzde 19,8’i Nisan ve yüzde 10’u ise Haziran ayında ek ücret artışını gerçekleştireceğini söylüyor. 2022 ek artış bütçesinin en yüksek olduğu sektörler ise; yüzde 25 lojistik, yüzde 20 otomotiv ana ve tedarik sanayi, enerji, teknoloji, sigorta, üretim, maden/metal ve perakende olarak göze çarpıyor.

GEÇMİŞ AYLARIN ENFLASYONUNU DİKKATE ALINIYOR

Anketin sonuçlarına göre; firmaların yüzde 52’si geçmiş ayların enflasyonunu, yüzde 34’ü ise ücret araştırmalarını baz aldıklarını söylüyor. Geçmiş enflasyonları baz alan firmaların yüzde 35’i son 6 ay, yüzde 26’sı son 12 ay ve yüzde 18’i ise son 3 ayı dikkate aldıklarını belirtti.

hesaplama4

İKİ FAKTÖR BEKLENTİLERİ ARTIRDI

Mercer Türkiye CEO’su Dinçer Güleyin, “Türkiye’de 2018 yılında başlayan ve özellikle pandemi sonrasında yaşanan ekonomik belirsizliklerle birlikte bu yıl daha fazla gördüğümüz kur dalgalanmaları, 2021 yılında gerçekleşen asgari ücret zammı ve yüksek enflasyon, çalışan tarafında ücret artış beklentilerini de yükseltirken firmaları da bu konuda çeşitli önlemler almaya itti. Neredeyse tüm sektörlerde 2022 yılında ek ücret artışı planlamasının yapılması enflasyon ve maliyetlerdeki artışın her alanda etkisini gösterdiğini ortaya koyuyor. Diğer yandan bu şirketlerin ek artışları 2023 yılı bütçelerinden karşıladığını da görüyoruz.” dedi.

Ücret artışında öngörülebilirliğin iş güvencesi ve rekabet için önemini vurgulayan PERYÖN Yönetim Kurulu Başkanı Buket Çelebiöven ise “Pandemi ve dünyada yaşanan ekonomik krizlerin etkisi ile büyük belirsizliklerin hakim olduğu zor bir dönemden geçiyoruz. Bu belirsizlik ortamında çalışanlara iş güvencesi ve ticari operasyonların devamlılığını sağlayabilmeleri için ücret artış oranlarında öngörülebilirlik şirketler için büyük önem arz ediyor. Bu öngörülebilirlikte, ücret ve yan hakların rekabetçilikte ayrıştırıcı bir faktör olması nedeniyle de de önemli bir unsur. Araştırmada 2022 yılında 16 sektörden 464 firmanın yüzde 63,9’unun ek ücret artışı gerçekleştirecek olduğunu görüyoruz. Yıl içerisinde enflasyon rakamlarında meydana gelen artışı göz önünde bulundurduğumuzda ek artışı daha fazla şirketin gündeme almasında fayda olduğunu görüyoruz” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
AK Parti'den dikkat çeken enflasyon ve asgari ücret açıklaması!AK Parti'den dikkat çeken enflasyon ve asgari ücret açıklaması!
Şeker fiyatları arttı! Bir zam daha geliyor...Şeker fiyatları arttı! Bir zam daha geliyor...
Akaryakıta yeni zam! LPG fiyatı... Akaryakıta yeni zam! LPG fiyatı...
Anahtar Kelimeler:
Enflasyon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sahil şeridindeki 16 ilde düğmeye basıldı! Operasyonun adı...

Sahil şeridindeki 16 ilde düğmeye basıldı! Operasyonun adı...

Şeker fiyatları arttı! Bir zam daha geliyor...

Şeker fiyatları arttı! Bir zam daha geliyor...

Dolar için çok konuşulacak sözler

Dolar için çok konuşulacak sözler

Yapmadıkları şey kalmamış! Böyle basıldılar

Yapmadıkları şey kalmamış! Böyle basıldılar

Akaryakıt fiyatlarına çifte zam!

Akaryakıt fiyatlarına çifte zam!

Asgari ücrete zamla ilgili yeni gelişme!

Asgari ücrete zamla ilgili yeni gelişme!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

İçinizde savaşçı olsa da bugün savaşmak için uygun bir gün değil!

İçinizde savaşçı olsa da bugün savaşmak için uygun bir gün değil!

Gülşen masasında dans etti! Ünlü sunucu önce elledi...

Gülşen masasında dans etti! Ünlü sunucu önce elledi...

Sağlıklı kızartmalar için en iyi yağsız fritöz önerileri

Sağlıklı kızartmalar için en iyi yağsız fritöz önerileri

Konseri iptal edilen şarkıcı çok sinirlendi! "Karanlığı ve sapıklığı..."

Konseri iptal edilen şarkıcı çok sinirlendi! "Karanlığı ve sapıklığı..."

Yıllarca tek bir şey yedi! Ne olduğunu duyunca inanamayacaksınız

Yıllarca tek bir şey yedi! Ne olduğunu duyunca inanamayacaksınız

Yaz boyunca en büyük yardımcınız olacak en güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Yaz boyunca en büyük yardımcınız olacak en güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.