Çalışanlar dikkat: 2026 yemek ücreti belli oldu! Hesaplara ne kadar yatacak?

Günlük yemek bedeli vergi istisnası 240 TL'den 300 TL'ye yükseltildi. KDV dahil 330 TL günlük yemek bedeli vergiden muaf olarak uygulanacak. Çalışanları yakından ilgilendiren günlük yemek bedelinin zamlanması ile 1 aylık yemek ücretinin hesapları da yapılmaya başlandı. Peki çalışanların yemek kartlarına 2026 yılında ne kadar para yatırılacak? İşte detaylar...

Ezgi Sivritepe

Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren günlük yemek ücretinin 2026'da ne kadar olacağı öğrenildi. Öğle yemeği için verilen ücret 2025'te 240 TL'yken 2026 için 300 TL oldu. Tüm çalışanlar için günlük yemek kartı ücretlerinin de belirlenmesinde etkili olacak.

1 Ocak 2026 itibarıyla geçerli olan günlük yemek bedeli, 300 TL arttı. Buna göre iş yerinde yemek verilmeyen durumlarda fiilen çalışılan her gün için KDV dahil 330 TL günlük yemek bedeli vergiden muaf olarak uygulanacak.

GÜNLÜK YEMEK İSTİSNASI BELLİ OLDU

İşverenler, çalışanlara verdiği günlük yemek kartında belirli bir tutara kadar gelir vergisi ve damga vergisinden muaf tutuluyor. Günlük yemek bedeli vergi istisnası yeniden değerleme oranına göre belirleniyor. Bu kapsamda bir günlük yemek bedeli vergi istisnasına yüzde 25 artış yapıldı.

GÜNLÜK YEMEK ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

2025 yılında 240 TL olan yemek bedeli vergi istisnası bir çalışan için 300 TL'den 22 iş günü kapsamında 6 bin 600 TL oluyor.

Ancak vergi istisnası kapsamında 300 TL + %10 KDV dahil toplamda 330 TL’lik günlük yemek ücreti ödendiğinde gelir vergisinden istisna tutulur. Böylece, günlük 330 TL'den hesaplama yapıldığında 22 gün iş günü kapsamında 7 bin 200 TL ödeme yapılması gerekiyor.
YEMEK KARTI LİMİTLERİ YÜKSELECEK

Karar ile çalışanlara verilen yemek kartı için işverenden daha az vergi kesintisi yapılacak. Bu da çalışanlara verilecek yemek kartı limitlerini artıracak. Yemek kartları limiti böylelikle 7.260 TL'ye kadar yükselebilecek. İşveren bu tutara kadar vergiden muaf olacak.
YEMEK ÜCRETİ VERGİ İSTİSNASI NEDİR?

Gelir Vergisi Kanunu uyarınca çalışanlarınıza günlük yemek bedeli tutarını yemek kartı ile verilmesi halinde yapılan ödeme devlet tarafından Gelir Vergisi, Damga Vergisi, SGK İşveren Primi ve SGK İşçi Primi’nden istisna tutulur.
Dolayısıyla Gelir Vergisi Kanunu, çalışanlara 330 TL + %10 KDV dahil toplamda 330 TL’lik günlük yemek ücreti ödenmesi halinde bu tutarın tamamının gelir vergisinden istisna tutulur.

