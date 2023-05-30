Çalışanlar dikkat! Farkında olmadan paranız birikmiş olabilir! Hemen e-Devlet'i kontrol edin

Sigortalı çalışanlar yeni girdikleri iş yerlerinde otomatik olarak BES'e dahil oluyor. BES hesabı açıldığından haberdar olmayan ya da BES kesintisi yapıldığını bilmeyenlerin paraları bankada birikebiliyor. Bu miktarlar, ilerleyen zamanlarda büyük meblağlara ulaşıyor.

Siz de e-Devlet'ten kontrol yaparak biriken paranızı sorgulayabilirsiniz. e -Devlet'te bireysel emeklilik sekmesini seçerek Bireysel Emeklilik Sistemi'nde ne kadar paranız biriktiğini öğrenebilirsiniz.

e-DEVLET BES BAKİYE SORGULAMA İÇİN TIKLAYIN

e-Devlet şahıs ödemeleri ekranından vatandaşlara verilen rapor parası, doğum parası, süt parası, yol yardımı ve cenaze yardımı gibi meblağlar da öğrenilebiliyor.

e-DEVLET ŞAHIS ÖDEMELERİ SORGULAMA İÇİN TIKLAYIN

BİRİKEN TUTARLAR ÇEKİLMEDİĞİ ZAMAN DEVLETE GERİ İADE EDİLİYOR

Yatırılan paralar belirli bir süre zarfında hesaptan çekilmezse devlete geri iade ediliyor.

Ödeme yapılan vatandaşlar en yakın PTT şubesine giderek burada yatırılan tutarı talep edebiliyor.





