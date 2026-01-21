'Çalışanların lehine karar' Milyonları ilgilendiriyor: 'İşe girerken sorun yaşamayacaklar'

Danıştay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren kritik bir karar çıktı. İşverenin çalışanı ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranma nedeniyle işten çıkarttığını gösteren kod 29, bundan sonra e-Devlet'te görülemeyecek. İşte o karar ve gerekçeleri...

"İŞE GİRERKEN SORUN YAŞAMAYACAKLAR"

Show Haber'de yer alan habere göre; Habertürk yazarı Ahmet Kıvanç "Mahkemede kesinleşmemiş bir işten çıkış kodu dolayısıyla işe girerken sorun yaşamayacaklar" dedi. Söz konusu kod 29'un işverenin tek taraflı beyanına dayanıp işçileri adeta fişleyerek sonraki kariyerlerini olumsuz etkilediği belirtilirken Danıştay'ın kod 29'a 'dur' dediği aktarıldı. Kıvanç "Çalışanların lehine bir karar" ifadelerini kullandı.

Danıştay 10. Dairesi'nin milyonlarca işçiyi doğrudan ilgilendiren bir karara imza attığı ve kod 29 olarak geçen işten çıkış maddesinin e-Devlet üzerinden işçinin sicilinde görülmesi hukuka aykırıdır dediği aktarıldı.

Kıvanç "Ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık gerekçesiyle işverenin işten çıkarma gerekçesini belirten bir koddu" şeklinde konuştu.

Yani işçi bir ahlaksızlık yaptı, o nedenle işine son verdik denilebildiği ve işçinin yeni başvurduğu iş yerinde de e-Devlet'inde o kodu görülebildiği belirtildi. Bu durumun yeni bir iş bulmayı zorlaştırdığına da vurgu yapıldı.

Danıştay kararının gerekçesinde söz konusu kodun yalnızca işverenin beyanına dayandığı ve yargı denetiminden bile geçmediğinin altının çizildiği aktarıldı. Masumiyet karinesine de özel hayatın gizliliğine de çalışma hakkına da aykırı bulunduğu belirtildi. Kıvanç "Bir çıkar çatışması söz konusu olduğunda işçiyi işten çıkarmak için bir gerekçe bulmak istediğinde bunu ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık gerekçesine dayandırabiliyor işveren" şeklinde konuştu. Bu kod artık görülemeyecek.