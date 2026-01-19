FİNANS

Tüm çalışanları ilgilendiren değişiklik: Silindi! SGK ile ilgili o kod kalktı

SGK ile ilgili tüm çalışanları ilgilendiren bir gelişme yaşandı. e-Devlet üzerinden alınan ve işten çıkış nedenlerinin bulunduğu SGK Tescil ve Hizmet Dökümü / İşyeri Ünvan Listesi'nde çıkış nedenlerine dair kod ve açıklamaların kaldırıldığı öğrenildi. İşte detaylar...

Tüm çalışanları ilgilendiren değişiklik: Silindi! SGK ile ilgili o kod kalktı
Hande Dağ

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren önemli bir değişiklik yaşandı. Özellikle yeni iş bulma konusunda sorunlara neden olduğu belirtilen işten çıkış kodlarına dair belgede değişikliğe gidildiği öğrenildi. Peki, söz konusu kodlar görülebiliyor mu? İşte ayrıntılar...

Tüm çalışanları ilgilendiren değişiklik: Silindi! SGK ile ilgili o kod kalktı 1

Danıştay, 14 Ekim 2024 tarihli verdiği kararda, Sosyal Güvenlik Kurumu işten çıkış kayıtlarında yer alan "Ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık" kodunu incelemiş ve bu kodun işverenin tek taraflı beyanına dayandığı, henüz yargı denetiminden geçmemiş iddiaların resmi kayıtlara işlendiği ve bu durumun kişinin çalışma hayatı üzerinde etkiler doğurabildiğini tespit etmiş, söz konusu düzenlemenin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve çalışma hakkı açısından iptaline karar vermişti.

Tüm çalışanları ilgilendiren değişiklik: Silindi! SGK ile ilgili o kod kalktı 2

KİŞİ GÖRÜYOR, KURUM GÖREMİYOR

NTV'de yer alan habere göre; e-Devlet üzerinden SGK hizmet dökümü sorgulandığında, işten çıkarmaya ait kodlar kişinin kendisi tarafından görülebiliyor. Fakat işverenlere teslim edilen SGK Tescil ve Hizmet Dökümü / İşyeri Ünvan Listesi'nde işten çıkış kodları ve nedenlerinin görünmemeye başladığı aktarıldı.

Tüm çalışanları ilgilendiren değişiklik: Silindi! SGK ile ilgili o kod kalktı 3

İŞTEN AYRILIŞ BİLDİRGESİNDE GÖRÜNÜYOR

Diğer yandan işverenin işe giriş sürecinde, işçiden işten ayrılış bildirgesini talep etmesi durumunda, fesih nedenini bu belgede yer aldığı belirtildi. Danıştay'ın bu belgeye dair de karar alması ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarında kodların ve açıklamaların kaldırılmasının gündeme gelebileceği de aktarıldı.

En Çok Aranan Haberler

