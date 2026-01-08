Çalışanların maaşından kesilecek! Murat Bal’dan BES kararı sonrası TES detayı

Ezgi Sivritepe/ Mynet Özel

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi ile çalışanların maaşından zorunlu olarak para kesintisi yapılacak. İkinci emeklilik olarak da bilinen TES kapsamında işveren ve devlet desteği de bulunacak. TES'te biriken parasını almak isteyenler için ise bazı şartlar bulunuyor. Buna göre, en az 10 yıl sistemde kalınması ve kadınlar için 58, erkekler içinse 60 yaşını doldurma şartı aranacak.

TES İLE BES ARASINDAKİ FARK NE?

TES'in Bireysel Emeklilik Sistemi'nden farkı; sistemin zorunlu olması, işveren desteğinin bulunması ve sistemdeki parayı belli şartlar doğrultusunda çekilebilmesi.



Geçtiğimiz günlerde BES'teki yüzde 30'luk devlet desteği yüzde 20'ye düşürüldü. Mynet'e açıklamalarda bulunan SGK Uzmanı Murat Bal, bu karar ile beraber BES'e olan ilginin azalabileceğini kaydetti.

"PARAYI BES'E AKTARMAK İSTEMEDİ"

Devletin BES'e olan desteğini azaltmasının nedeni olarak TES'in olabileceğini belirten Bal, "Maliye, BES'in bütçeye çok büyük bir yük olduğunu düşündü. İkinci bir neden ise TES'in altyapısının oluşturuluyor olması. Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi gelmeden BES'in popüleritesinin biraz daha düşürülerek, zaten TES'e geçiş olacağı için, devlet parayı BES'e aktarmak istemedi" sözlerini kullandı.



BES'E OLAN DESTEK BİTECEK Mİ?

Bal, ilerleyen zamanlarda BES'teki desteğin yavaş yavaş azaltılıp azaltılmayacağına ilişkin ise, "BES'teki desteğin daha fazla azalacağını düşünmüyorum. Tamamlayıcı emeklilik sistemindeki destek yüzde 16. Daha fazla BES'te bir düşüş olacağını düşünmüyorum" dedi.



ÇALIŞANIN MAAŞI DÜŞECEK!

İşçiden 3 puan, işverenden 2 puan, devletten ise 1 puan destek olacağını belirten Bal, "Çalışanların maaşları düşecek. Yüzde 3 kesin düşecek" diyerek çalışanın maaşında yaşanacak azalmaya dikkat çekti.

TES İÇİN: "BUGÜNÜN İŞİ DEĞİL"

Emekli maaşlarının diğer ücretler karşısında ciddi kayba uğradığını kaydeden Bal, "2015'te asgari ücretin üzerinde olan emekli maaşı maalesef artık asgari ücretin yüzde 60'ına denk geliyor. Bunun en önemli sebeplerinden biri; aylık bağlama oranı bir de enflasyona göre düzenleme yapılmaması. TES ile sosyal yardım statüsüne düşmüş emekli maaşlarının daha insani yaşam seviyesine çıkarılması hedefleniyor. Ancak bu, bugünün işi değil. Sizin TES'ten maaş almanız en az 10 sene bazıları için ise 30 sene. Bugünkü sorun yine çözülmüyor" sözlerini sarf etti.

EMEKLİNİN MAAŞI NASIL YÜKSELECEK?

Emeklinin maaş sorununun en kısa yoldan nasıl çözüleceğini de açıklayan Bal, cümlelerini şu şekilde devam ettirdi:

"SGK'nın gelir-gider dengesini düzeltmesi gerekiyor. Bunun için de yeni SGK çalışanlarının sisteme dahil edilmesi gerekiyor. Çalışanların 4'te 1 sigortasız. Bir kere onların sigortanın içine dahil edilmeli. 2 milyona yakın stajyer ve çırak var. Onlara da kısa vadeki sigorta primi ödeniyor. Oradan da devletin çok büyük bir gelir-gider kaybı var. Bunların da acilen uzun vadeli sigorta primine geçilmesi gerekiyor. Bunlar yapılırsa SGK'nın giderleri artar ve emekli maaşlarına da daha insani bir maaş düzenlemesi yapılabilir"

TES düzenlemesinin Bağ-Kur'luları kapsamadığını kaydeden Bal, kapsamın genişletebileceğini ifade ederek, "İşçi ve işveren payının tamamını Bağ-Kur'lu kendisi öder, 1 puanda devlet kendisi öder" dedi.

"DEVLET KAÇA BÖLECEK?"

TES ile beraber emekli olan birinin maaşına ne kadarlık bir katkı olacağına ilişkin de açıklamada bulunan Bal, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Maaşlarda bir iyileşme görmeyiz. En az 2 bin 200 TL aylık TES primi olduğunu düşünelim. 10 sene TES ödeyen biri toplamda 264 bin TL para biriktirir, bugün itibarıyla. Devlet, 15 sene emekli maaşı ödese 264 bin TL'yi kaça bölecek? Aylık 1000 TL'ye denk gelmez. Hiçbir zaman için bu sistemler devlet emekliliğinin alternatifi olamaz. Sosyal Güvenlik sisteminden emekli olmanın alternatifi TES olamaz"