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Çalışma izin belgesi başvuru ekranı | Çalışma izin belgesi nereden alınır? İzin belgesi nasıl alınır?

30.04.2021 10:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

17 gün sürecek olan tam kapanma sürecinde sokağa çıkma veya seyahat yasakları gibi önlemler geçerli olacak. Yayımlanan genelgede, “tam kapanmadan muaf kişiler ve yerler” listesinde yer alan kişiler, açık olan iş yerlerine gidebilmek için çalışan izin belgesine ihtiyaç duyuyorlar. Birçok vatandaş ise bu izin belgesi için nereye başvuru yapacaklarını araştırıyor.

Çalışma izin belgesi başvuru ekranı | Çalışma izin belgesi nereden alınır? İzin belgesi nasıl alınır?

Bugün itibariyle başlayan tam kapanma süreci 17 Mayıs itibariyle son bulacak. Bu süre zarfında İçişleri Bakanlığı’nın “yasaktan muaf olan kişiler ve yerler” listesinde yer alan vatandaşların işe gidebilmeleri için çalışma izin belgesine ihtiyaçları var. Vatandaşlar da çalışma izin belgesi için nereye başvurmaları gerektiğini araştırmaya başladı. Sokağa çıkma yasağında işe gidebilmek için izin belgesi nereden alınır?

ÇALIŞMA İZİN BELGESİ NEREDEN ALINIR?

İçişleri Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, çalışma izni belgesinin e-Devlet üzerinden alınabilmesi için bütün hazırlıkların tamamlandığı belirtildi.

Buna ilişkin başvuru ekranının e-Devlet'te açıldığı bildirilen açıklamada, tam kapanma döneminde muafiyet kapsamında bulunan iş yerlerinde çalışanların e-Devlet sisteminde yaşanılan yoğunluk nedeniyle endişe ve acele etmelerine gerek olmadığı vurgulandı.

sokağa çıkma yasağı4

Tam kapanma sürecinde muafiyet kapsamında bulunan iş yerlerince düzenlenen mevcut görev belgelerinin 2 Mayıs Pazar günü saat 24.00'e kadar geçerli olduğu belirtilen açıklamada, ayrıca e-Başvuru sistemine erişim güçlüğü yaşanması halinde ilgili formun manuel olarak doldurulup çalışan ve iş yeri/firma yetkilisi tarafından imzalanarak görev belgesinin kullanılabileceği de kaydedildi.

ÇALIŞMA İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

Çalışma belgeleri www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi Sorgulama ekranından temin edilecek. SGK çalışma izin belgesi çıktı olarak da alınabilecek.

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Adım adım çalışma belgesi alma işlemi

  • e-Devlet sistemine giriş yapınız.
  • Arama boşluğu kısmına “Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi Sorgulama” yazınız.
  • Ekranda gözüken SGK kaydınızı “Dosyayı indir” seçeneğine tıklayarak PDF şeklinde indirin ve çıktısını alın.

ÇALIŞAN İZİN BELGESİ ALMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanlığı Türkiye tam kapanma
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