Çalışma izin belgesi başvuru ekranı | Çalışma izin belgesi nereden alınır? İzin belgesi nasıl alınır?

Bugün itibariyle başlayan tam kapanma süreci 17 Mayıs itibariyle son bulacak. Bu süre zarfında İçişleri Bakanlığı’nın “yasaktan muaf olan kişiler ve yerler” listesinde yer alan vatandaşların işe gidebilmeleri için çalışma izin belgesine ihtiyaçları var. Vatandaşlar da çalışma izin belgesi için nereye başvurmaları gerektiğini araştırmaya başladı. Sokağa çıkma yasağında işe gidebilmek için izin belgesi nereden alınır?

ÇALIŞMA İZİN BELGESİ NEREDEN ALINIR?

İçişleri Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, çalışma izni belgesinin e-Devlet üzerinden alınabilmesi için bütün hazırlıkların tamamlandığı belirtildi.

Buna ilişkin başvuru ekranının e-Devlet'te açıldığı bildirilen açıklamada, tam kapanma döneminde muafiyet kapsamında bulunan iş yerlerinde çalışanların e-Devlet sisteminde yaşanılan yoğunluk nedeniyle endişe ve acele etmelerine gerek olmadığı vurgulandı.

Tam kapanma sürecinde muafiyet kapsamında bulunan iş yerlerince düzenlenen mevcut görev belgelerinin 2 Mayıs Pazar günü saat 24.00'e kadar geçerli olduğu belirtilen açıklamada, ayrıca e-Başvuru sistemine erişim güçlüğü yaşanması halinde ilgili formun manuel olarak doldurulup çalışan ve iş yeri/firma yetkilisi tarafından imzalanarak görev belgesinin kullanılabileceği de kaydedildi.