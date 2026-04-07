Çalışma saatinden fazla mesai ücretine kadar düzenleme! Maaşları farklı olacak

Polisler için İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nün çalışmaları kapsamında mesai ödemelerinde değişiklik yapılacak. Yeni düzenlemede sabit ücretten ziyade belirtilen çalışma saatinin üstünde mesai yapan personele saat başı ödeme yapılması öngörülüyor.

“RİSK TAZMİNATI” OLARAK GÖRÜLÜYORDU

Türkiye Gazetesi’nin haberine göre, Emniyet Teşkilatı personeline “fazla çalışma ücreti” adı altında ödenen aylık 6 bin 686 TL’lik ödeme, mesai ücreti olarak değil görevin niteliği, işin zorluğu ve önemi doğrultusunda her ay sabit olarak yapılıyordu. Bundan dolayı, bu ödeme fazla çalışmanın karşılığı değil bir “risk tazminatı” olarak görülüyor.

Polislere verilmesi planlanan ve üst sınırı 17 bin TL olan mesai ödemesi haftalık 40, aylık 160 saat çalışma sonrası saat başı şeklinde ödenecek. Yani haftalık 40 saat mesai yapan bir polis için ek görev ödemesi yaptığı mesai saatine göre hesaplanacak.



ÇALIŞMA SAATLERİ DÜZENLENECEK

160 saat çalışan polis ile 300 saat çalışan ve hiç mesai yapmayan polis aynı maaşı alıyor. Yeni uygulamayla birlikte mesai yapan ek ücret alırken, mesai yapmayan personele ödeme yapılmayacak. Öte yandan, 12 saat görev, 36 saat dinlenme esasına dayalı mesai düzenine geçilmesi hâlinde de polisler haftada 42 ile 45 saat arasında çalışmış olacak.



ŞARTLAR İYİLEŞTİRİLECEK

Söz konusu düzenlemeler sadece mesai sistemi ile sınırlı olmayacağı daha kapsamlı bir düzenlemenin yapılacağı da belirtiliyor. Düzensiz çalışma saatlerinin önüne geçilmesi ve dinlenme hakkının korunması amacıyla vardiya sisteminin daha planlı ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması da planlanıyor.