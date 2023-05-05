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Çalışma saatleri kısalacak mı? Mesai saati 6 saat mi olacak? Bakan Bilgin'den çalışma saatleri açıklaması!

05.05.2023 13:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çalışma saatleri konusunda gündeme gelen haberler sonrası konuya ilişkin detaylar merak konusu olurken bir son dakika açıklaması da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den geldi. Bakan Bilgin, mesai saatlerinin daha insani şartlarda yeniden düzenlemek durumunda olduklarını belirtti. Peki, çalışma saatleri kısalacak mı? Mesai saati 6 saat mi olacak? İşte Bakan Bilgin'in yaptığı çalışma saatleri açıklaması...

Çalışma saatleri kısalacak mı? Mesai saati 6 saat mi olacak? Bakan Bilgin'den çalışma saatleri açıklaması!

Çalışma saatleri konusunda son dakika açıklamasında bulunuldu. "Çalışma sürelerini yeniden düzenlemek durumundayız." ifadesini kullanan Bakan Bilgin, yaklaşık 100 yıl önce emekçilerin çalışma saatlerinin kısaltılması için yaptıkları eylemleri de anımsattı. Özel sektör çalışanları ile devlet kurumlarındaki memurları ilgilendiren açıklamanın detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Bakan Bilgin'in yaptığı çalışma saatleri açıklaması ve merak edilen sorunun yanıtı...

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ÇALIŞMA SAATLERİ KISALACAK MI?

Çalışma saatleri ile ilgili beklenen açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den geldi.

Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Memur-Sen Genel Kurulu'nda konuşan Bakan Bilgin, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"İlk eylem Chicago’da çalışma sürelerinin 10 saate indirilmesi konusundaydı. Fakat daha sonra eylemler büyüdü. Dünya çapında yayıldı ve 8 saat talepleri ortaya çıktı. Yaklaşık yine 100 yıla yakındır veya 100 yıldan biraz daha fazla da dünyanın çeşitli ülkelerinde Uluslararası Çalışma Örgütü kuruluşuyla çalışma süreleri 8 saate indirildi."

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Farklı bir çağda yaşadığımızı belirten Bakan Bilgin, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu 8 saat talebinin olduğu dönem hepimizin bildiği gibi sanayi çağının başladığı dönemdi. Şimdi soru şu; bundan 100 sene önce işçiler 1 saatte ne kadar, çalışanlar 1 saatte ne kadar ürün üretiyordular, hizmet üretiyordular, bugün 1 saatte ne kadar üretiyorlar? Herhalde araya giren bu teknolojik değişimle, bu teknolojik devrimle işçilerin, emekçilerin, hizmet sektöründe çalışan emekçilerin ürettikleri değer, ürettikleri ürün, ürettikleri hizmet katlanarak artmıştır."

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MESAİ SAATİ 6 SAAT Mİ OLACAK?

Bunun için artık günümüzde tartışılması gereken, bu 1 Mayıs'larda tartışılması gereken ilk şey çalışma sürelerinin halen sanayi çağının başlangıcında talep edilen 8 saat civarında kalması olabilir mi? Elbette açıkça olamaz. Dolayısıyla biz Türkler de çalışma hayatımızı modernize ederek çalışma sürelerinin yeniden daha insani şartlarda, emeğin verimliliğini birim verimliliğindeki artışı dikkate alarak yeniden düzenlemek durumundayız. İngiltere’de bir pilot çalışma yapıldı ve 6 saat uygulamasına geçildi. 6 saatten sonra bunun da yetersiz olduğu için 5 saat denemesi yapılıyor. Dünyanın pek çok yerinde başta akademisyenler olmak üzere bu çalışmalar yapılıyor."

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çalışma saatleri Vedat Bilgin

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