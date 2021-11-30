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Çalışmadan emeklilik! Kimler yararlanabilir?

30.11.2021 09:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ülkemizde Sosyal Güvenlik Kurumu’nun sigorta kollarından birine bağlı olarak emekli olunabileceği gibi isteğe bağlı sigortadan da emekli olunabilir. Bir gün bile çalışmayanlar bile bu emeklilikten yararlanabiliyor.

Çalışmadan emeklilik! Kimler yararlanabilir?

Sosyal Güvenlik Kurumu’na bağlı olarak, 4A, 4B ve 4C olmak üzere üç tür sigorta kolu bulunmaktadır. Emeklilikte ise sigorta başlangıç yılına, doğum yılına ve doldurulan prim gününe bakılır. Hayatının bir döneminde çalışıp işten ayrılan, mallullük nedeniyle işine devam edemeyen hatta hiç çalışmayanları bile emekli edecek bir sistem mevcut. Bu sistem isteğe bağlı emeklilik denilmektedir. İşte bilinmesi gerekenler

İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIKTA AYLIK NE KADAR ÖDEME YAPILIR?

İsteğe bağlı sigortalılık sistemine kayıt olarak emekli olmak isteyen vatandaşlar işe gitmeden ayda 1144 TL ödeyerek ve 5400 prim gününü tamamlayarak emekli olabilmektedir. “Peki bu sistemden kimden yararlanır?” derseniz, şöyle sıralayabiliriz: Çalışmayan, malullük, yaşlılık aylığı almayan, 18 yaşını dolduran, bir ay içinde 30 günden az, part-time çalışan, geçmişte çalışıp ara verenler isteğe bağlı sigortadan yararlanabilir.

İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIKTA NASIL EMEKLİ OLUNUR?

İsteğe bağlı emeklilik için minimum 5.400 günlük prim gün ödemesi yapılması gerekiyor. İlk sigorta başlangıç tarihinin Mayıs 2008 ve sonrasına denk gelmesi halinde sigortalıların emeklilik için en az 63 yaşını doldurması gerekiyor.

İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILAR SAĞLIK HİZMETİNDEN DE YARARLANABİLİR

Yukarıda saydığımız kişiler isteğe bağlı sigortalı olurken, eksik prim günlerini tamamlayıp emekli olabilir, emekli maaşı alabilir, ayrıca sağlık hizmetinden yararlanılabilir. Bu yıl için isteğe bağlı sigortada en düşük prim 1144 lira olarak ödenirken, 5400 prim günüyle emekli olma imkânı bulunuyor. Belirli bir süre memur olarak çalışanlar gerekli koşulları sağlamaları durumunda isteğe bağlı iştirakçi olarak primlerini ödeyerek emekli sandığı mensubu olarak emekli olabilir. İsteğe bağlı sigortada başlangıç tarihi Mayıs 2008 ve sonrasına denk gelenlerin emeklilik için 63 yaşını doldurması gerekiyor.

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