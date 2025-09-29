CAN HOLDİNG: Kaçak imparatorluktan medya patronluğuna! Hanefi Avcı, 2006’daki operasyonu Mynet'e anlattı: “Malı yolda indiriyorlardı…”

Türk yakın siyasi ve bürokrasi tarihinin önemli isimlerinden biri olan, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı görevine kadar yükselen Hanefi Avcı’ya Edirne yıllarındaki Can ailesini sorduk.
Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı olan Kemal Can'ın Edirne Kapıkule'deki free shoplar üzerinden büyük bir kaçak sigara ağı içerisinde olduğunu belirten Hanefi Avcı, kendilerinden önceki dönemde de bu kişilerin yakalandığını fakat ruhsatlarının iptal edilmediğini vurguladı!
İşte Hanefi Avcı’nın Can Ailesi hakkındaki yorumları:
Ondan sonra devlet konuya el attı. Edirne’deki free shoplar tek tek kapatıldı. Kapıkule tadilata girdi. Devlet burayı TOBB’a verdi, sürece el koydu. Devlet kontrolüne geçti sınır kapısı temizlendi.
Sigara kaçakçılığından büyük güç elde ettiler, bizden önceki operasyonlarda ruhsatlarının iptali gerekiyordu ama nasıl olduysa ruhsatları iptal edilmedi. Devlet konuya el attı ve Kapıkule bunlardan temizlendi.
