CAN HOLDİNG: Kaçak imparatorluktan medya patronluğuna! Hanefi Avcı, 2006’daki operasyonu Mynet'e anlattı: “Malı yolda indiriyorlardı…”

2003 yılında Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanı olarak görev yapan Hanefi Avcı, 2005'te Edirne İl Emniyet Müdürü oldu. Hanefi Avcı, Kapıkule'deki sınır kapısını mesken tutan kaçak sigara tüccarlarına operasyonlar düzenledi. Operasyonlardan nasibini alanlar arasında medya devi olan Can Holding’in patronları da vardı. 2006 yılındaki operasyonu Hanefi Avcı'dan dinleyelim.

Mynet Özel Haber
Ersel Yıldırım

Türk yakın siyasi ve bürokrasi tarihinin önemli isimlerinden biri olan, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı görevine kadar yükselen Hanefi Avcı’ya Edirne yıllarındaki Can ailesini sorduk.

Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı olan Kemal Can'ın Edirne Kapıkule'deki free shoplar üzerinden büyük bir kaçak sigara ağı içerisinde olduğunu belirten Hanefi Avcı, kendilerinden önceki dönemde de bu kişilerin yakalandığını fakat ruhsatlarının iptal edilmediğini vurguladı!

İşte Hanefi Avcı’nın Can Ailesi hakkındaki yorumları:

  • Edirne Kapıkule’deki free shoplarda böyle işler vardı sigara alkol ve akaryakıt kaçakçılığı yapılıyordu, bunlar da bu işin içindeydi. Biz gerekli çalışmaları yaptık ve bunlarla birlikte 4-5 farklı gruba operasyon yaptık. En üst mercilere kadar durumun vehametini anlattık.

Ondan sonra devlet konuya el attı. Edirne’deki free shoplar tek tek kapatıldı. Kapıkule tadilata girdi. Devlet burayı TOBB’a verdi, sürece el koydu. Devlet kontrolüne geçti sınır kapısı temizlendi.

SİZDEN ÖNCE DE CAN AİLESİNE OPERASYON YAPILDI MI?

    • Bizden önce de operasyonlar yapıldı. Bu aile aslen Doğu Beyazıtlı. İzmir’de de yerleri vardı. Edirne’de hem free shopları hem de antrepo depoları vardı. Bin karton yükledik diyorlar 10 bin koli yüklüyorlar yolda 9 bini kaçağa gidiyor, resmiyette bin gözüküyor ama aslında on bin koli kaçak sigara taşıyorlar.

“RUHSATLARININ İPTALİ GEREKİYORDU AMA…”

Sigara kaçakçılığından büyük güç elde ettiler, bizden önceki operasyonlarda ruhsatlarının iptali gerekiyordu ama nasıl olduysa ruhsatları iptal edilmedi. Devlet konuya el attı ve Kapıkule bunlardan temizlendi.

