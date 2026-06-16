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Çanakkale, 58 farklı üründe üretim miktarı bakımından ilk 10'da

2025 yılı TÜİK verilerine göre Çanakkale, 58 tarımsal üründe üretim miktarı bakımından Türkiye'nin ilk 10 ili arasında yer aldı.

Çanakkale, 58 farklı üründe üretim miktarı bakımından ilk 10'da

Çanakkale, 58 farklı tarımsal üründe üretim miktarı bakımından Türkiye’de ilk 10 içerisinde yer aldı. Çanakkale, sahip olduğu tarımsal üretim gücü ve ürün çeşitliliğiyle Türkiye tarımındaki öncü konumunu sürdürüyor.

2025 yılı TÜİK verilerine göre Çanakkale, 58 farklı tarımsal üründe üretim miktarı bakımından Türkiye’de ilk 10 arasında yer alarak önemli bir başarıya imza attı. Veriler, kentin birçok üründe ülke sıralamasında üst basamaklarda bulunduğunu ortaya koydu.

Çanakkale, 58 farklı üründe üretim miktarı bakımından ilk 10 da 1

TARIMSAL ÜRETİMDE BİRİNCİLİKLER

Çanakkale; salçalık biber, şeftali, yem bezelyesi, hayvan yemi bakla ve yemeklik kuru bakla üretiminde Türkiye birincisi oldu.

Çanakkale, 58 farklı üründe üretim miktarı bakımından ilk 10 da 2

YEM BİTKİLERİ VE ALTERNATİF ÜRÜNLERDE ÖNE ÇIKIYOR

Yem bitkileri üretimindeki güçlü yapısıyla dikkat çeken Çanakkale, çavdar yeşil ot, yulaf yeşil ot, sorgum, İtalyan çimi, silajlık soya, şaraplık üzüm, hünnap ve muşmula üretiminde Türkiye ikinciliğini elde etti.

Meyvecilik ve alternatif ürünlerde de önemli bir üretim merkezi olan il, nektarin, kiraz, armut, kuşkonmaz ve yem şalgamı üretiminde Türkiye üçüncüsü sırada yer aldı.

Çanakkale, 58 farklı üründe üretim miktarı bakımından ilk 10 da 3

ÇELTİK VE ÇİLEKTE YÜKSEK ÜRETİM KAPASİTESİ

Çanakkale’nin öne çıkan ürünlerinden olan çeltik ve çilekte de üretim kapasitesi dikkat çekiyor. Yaklaşık 110 bin dekar alanda çeltik, 17 bin dekar alanda çilek üretimi gerçekleştirilen Çanakkale; çeltik, çilek, ayva, kuru bezelye, buğday otu ve arpa otu üretiminde Türkiye dördüncüsü oldu.

Çanakkale, 58 farklı üründe üretim miktarı bakımından ilk 10 da 4

DİĞER ÜRÜNLERDEKİ SIRALAMALAR

Bunun yanı sıra Çanakkale; badem, ceviz, yağlık ayçiçeği ve sofralık domates üretiminde Türkiye 5'incisi, elma üretiminde Türkiye 6'ncısı, erik ve biber üretiminde Türkiye 7'ncisi, yağlık zeytin ve zeytinyağı üretiminde ise Türkiye 8'incisi konumunda bulunuyor.

Çanakkale, 58 farklı üründe üretim miktarı bakımından ilk 10 da 5

TARIMSAL GÜÇ HER GEÇEN YIL ARTIYOR

Çanakkale’nin tarımsal üretimde elde ettiği bu başarı; verimli toprakları, uygun iklim şartları, modern üretim teknikleri ve üreticilerin özverili çalışmaları sayesinde her geçen yıl daha da güçleniyor. Meyvecilikten tarla bitkilerine, yem bitkilerinden endüstri bitkilerine kadar geniş bir ürün yelpazesinde üretim gerçekleştiren Çanakkale, ülkenin gıda arz güvenliğine ve tarımsal ekonomisine önemli katkılar sunmaya devam ediyor. Elde edilen veriler, Çanakkale’nin Türkiye’nin önde gelen tarım merkezlerinden biri olma özelliğini bir kez daha ortaya koyuyor.

Çanakkale, 58 farklı üründe üretim miktarı bakımından ilk 10 da 6

Çanakkale, 58 farklı üründe üretim miktarı bakımından ilk 10 da 7

Çanakkale, 58 farklı üründe üretim miktarı bakımından ilk 10 da 8

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Çanakkale tarım tüik
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