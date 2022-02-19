Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti ne kadar olacak? İşte merak edilen o sorunun yanıtı!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, katıldığı canlı yayında 1915 Çanakkale Köprüsü ilişkin merak edilen soruları yanıtladı.

1915 Çanakkale Köprüsü’nün 2 milyar 545 milyon euroluk bir proje olduğunu dile getiren Bakan Karaismailoğlu, “3.697 milyar euro üretime etkisi var. 1.244 milyar lira zamandan kazanma, 1.044 milyar lira yakıt tasarrufu, çevre tasarrufu ise 26 milyon lira ve toplam 2.314 milyar lira kazanç sağlayacak. Her yıl emisyon tasarrufu yapıyoruz. Zamandan, yakıttan kazanıyoruz. Kaza maliyetlerinin ortadan kalkmasından kazanıyoruz” dedi.

“DEVLETİN KASASINDAN BİR KURUŞ ÇIKMADI”

Projenin kamu özel işbirliği ile yapıldığını anımsatan Bakan Karaismailoğlu, “Devletin kasasından bir kuruş çıkmadı. İki boğaz arasında geçiş yok. Yapılması gerekiyordu. Devlet olarak 2.545 milyar Euro hazırlayacak bütçemiz yok kısa sürede. Altyapı açığımı tamamlamam gerekiyordu. Bunun sebebiyle yap-işlet-devret, kamu özel işbirliği projeleri. Bunun finans modelidir. Yapım süresi ve işletme süresi vardır. Kamu açısından uygun projeyi seçiyoruz. İşletme süresi içindeki işletme maliyetleri de yüklenici tarafından yapılıyor. Avrasya Tüneli de aynı şekilde yapıldı... 1.250 milyon dolarlık projedir. Geçen sene geçiş sayıları eksik olanları 450 milyon lira verdik. Devlet verseydi hem 1.250 milyon Dolar çıkacak hem de her yıl 500 milyon lira işletme maliyeti olacaktı” diye konuştu.

ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETİ CUMARTESİ GÜNÜ AÇIKLANACAK

Projenin 2034 yılında tamamen devlete aile olacağını söyleyen Bakan, geçiş ücretlerine ilişkin ise, “Geçiş ücretleri konusunda şöyle söyleyeyim finans modeli var. Yatırım miktarı var. Her yıl olan işletme maliyeti ve finans maliyeti var. Bunu vatandaşımıza yansıtırken en uygun şekilde yansıtacağız. Cumartesi günü açıklayacağız. Feribot ücretleri var 100 TL otomobil için, kişi başı da 6 TL ödeme yapıyorsunuz. Yarım saat için... Burada 6 dakikada geçeceksiniz. Cumartesi günü en az yük getirecek bedeli açıklayacağız. Sayın Cumhurbaşkanı resmi açılışla bunu da açıklayacaktır. Osmangazi Köprüsü 184 TL ücret alıyoruz. Burada da makul bir bedel olacak. Daha uygun olsun daha çok araç geçsin amacımız” ifadelerini kullandı.

OGS VE HGS AÇIKLAMASI

Bakan Karaismailoğlu geçtiğimiz günlerde kaldırılan OGS sistemi için de, “OGS ve HGS alakalı olarak. Yüzde 7 oranında OGS sistemindeydi. Nisan itibariyle hepsi HGS olacak. Problemsiz şekilde gerçekleşecek. Yabancı plakalı araçların geçişleriyle alakalı sıkıntımız vardı. Çözdük. Onu Ticaret Bakanlığımız ve Gümrük Müdürlüğümüzle konuştuk. Geçtiği yolun parasını ödeyecek. Aldığı hizmetin bedelini ödeyecek. Şu an bazı kapılarda kuruldu. Diğerlerinde kurulmaya devam ediyor. HGS'deki barkotta okuyup plaka ile eşleştiriyor. HGS kullanıcıların bir kısmı kredi kartını tanımlamamıştı. Bakiyesi olmadığında sorun yaşıyorlardı. Tanımlayınca sorun yaşamayacaklar. Oradaki problemleri tamamen ortadan kaldıracağız. Hem cep telefonundan hem de mail yoluyla bildirim yapacağız” dedi.



