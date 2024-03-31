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  4. CANL YAYIN | Kars seçim sonuçları! Kars yerel seçim sonuçlarını kim kazandı? CHP adayı Dindar Gültekin mi, MHP adayı Ötüken Senger mi, DEM parti adayı Kenan Karahancı mı?

CANL YAYIN | Kars seçim sonuçları! Kars yerel seçim sonuçlarını kim kazandı? CHP adayı Dindar Gültekin mi, MHP adayı Ötüken Senger mi, DEM parti adayı Kenan Karahancı mı?

31.03.2024 15:07
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Kars seçim sonuçları büyük bir yarışa sahne oldu. 2024 yerel seçim sonuçları canlı olarak takip edildi. Türkiye'de genelinde yerel seçim heyecanı sürüyor. Kars seçim sonuçları da sonucu merakla beklenen iller arasında yer alıyor. Peki, Kars yerel seçim sonuçlarında CHP adayı Dindar Gültekin mi, MHP adayı Ötüken Senger mi, İYİ Parti adayı Metin Özad mı DEM parti adayı Kenan Karahancı mı kazanacak? İşte Kars seçim sonucu ile ilgili tüm detaylar...

CANL YAYIN | Kars seçim sonuçları! Kars yerel seçim sonuçlarını kim kazandı? CHP adayı Dindar Gültekin mi, MHP adayı Ötüken Senger mi, DEM parti adayı Kenan Karahancı mı?

Canlı Kars seçim sonuçları ve oy oranları araştırmaları hız kazandı. 2024 yerel seçimlerinin sona ermesiyle birlikte tüm il ve ilçe adaylarının oy oranları yayımlanacak. Kars seçim sonuçları da vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Kars’ta yarışın 3 parti arasında geçmesi bekleniyor. CHP, MHP ve DEM Parti arasında geçmesi beklenen yarışın kazananı bugün belli olacak.

CHP adayı Dindar Gültekin, DEM parti adayı Kenan Karahancı, MHP adayı Ötüken Senger’in aldıkları oy oranları seçim yasakları kalkar kalkmaz bu sayfada olacak. Kars seçim sonuçlarına dair tüm detayları Mynet 2024 yerel seçim sayfasında bulabileceksiniz.

KARS SEÇİM SONUÇLARI MYNET'TE OLACAK!

Yayın yasağının sona erir ermez yerel seçim sonuçları Mynet'te olacak. Kars'ta 31 Mart 2019'daki yerel seçimlerde AK Parti adayı Ziya Polat galibiyetle ayrılmıştı.

2019’DA KARS YEREL SEÇİMLERİNİ KİM KAZANMIŞTI?

2019 yerel seçimlerinde HDP yüzde 29,58 oy oranı Kars’ta en çok oy alan birinci parti olmuştu. AK Parti ise bu seçimde olduğu gibi merkezde aday çıkarmayarak MHP’nin adayına destek vermiş MHP adayı da HDP’nin hemen ardından yüzde 26,57 oy alarak ikinci parti olmuştu. CHP ise yüzde 22,14’lük oy oranı ile 2019 Kars yerel seçim sonuçlarına göre üçüncü parti olmuştu.

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Yerel Seçim 2024


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