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Canlı Adalar seçim sonuçları! Saatler kala heyecan dorukta: Adalar'da seçimi kim kazandı?

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
31.03.2024 17:02
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Adalar seçim sonuçları da bugünün en çok merak edilen ilçeleri arasında yer alıyor. Adalar'da AK Parti Uğur Sina Şen'i aday olarak göstermişti. Şen'in karşısında CHP cephesinde ise Ali Ercan Akpolat var. İYİ Parti'de ise Ayşe Gülnur Şakir belediye başkan adayı olarak gösterildi. Adalar seçim sonuçları saat kaçta belli olur?

Canlı Adalar seçim sonuçları! Saatler kala heyecan dorukta: Adalar'da seçimi kim kazandı?

2019'da da Adalar'da seçim sonuçlarında yüzde 14'lük bir fark vardı. CHP 2019'daki yerel seçimleri Erdem Gül ile yüzde 44,10 oy oranıyla galip gelmişti. AK Parti, 2019 yerel seçimlerinde Adalar ilçesini yüzde 30,74 oyla ikinci parti olmuştu. Bu seçimde Adalar'da seçim sonuçlarında sürprizler yaşanıp yaşanmayacağı ise merak konusu.

Adalar da İYİ Parti Ayşe Gülnur Şakir ile Yeniden Refah Partisi ise Faruk İlerisoy ile seçimlere katıldı. Zafer Partisi Hüseyin Avni Borluk'u aday olarak gösterirken, Saadet partisi ise Yaşar Ergin Fettahoğlu'nu aday olarak gösterdi.

Adalar seçim sonuçlarıyla ilgili ilk bilgilerin saat 19:00 sularında gelmesi bekleniyor. YSK'nın yayın yasağı normal şartlarda 21:00'de sona erecek fakat bu saatin geriye alınmasına kesin gözüyle bakılıyor. Seçim sonuçları biter bitmez Adalar seçim sonuçları da diğer şehirlerle birlikte Mynet'te olacak.

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