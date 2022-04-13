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CANLI ALTIN FİYATLARI 13 Nisan 2022! Tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı kaç TL? 13 Nisan 2022 Çarşamba

13.04.2022 07:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CANLI ALTIN FİYATLARI 13 Nisan 2022 Çarşamba günü tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Yatırım yapmak isteyenler de dahil olmak üzere, düğün sezonunun yaklaşması sebebiyle birçok vatandaş konuya ilişkin araştırma yapıyor. Peki Tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı kaç TL? 13 Nisan 2022 Çarşamba gününün güncel fiyatları haberimizde...

CANLI ALTIN FİYATLARI 13 Nisan 2022! Tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı kaç TL? 13 Nisan 2022 Çarşamba

CANLI ALTIN FİYATLARI ve son dakika gelişmeleri ile tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı 13 Nisan Çarşamba günü de vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından araştırılan konulardan biri oldu. Peki Tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı kaç TL? 13 Nisan 2022 Çarşamba gününün güncel fiyatları haberimizde.

13 NİSAN ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

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Düğün sezonunun yaklaşması ile birlikte gözler güncel altın fiyatlarına çevrildi. İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları...

GRAM ALTIN KAÇ TL?

Gram altın alış: 924,52 TL

Gram altın satış: 924,65 TL

16 Mart Çarşamba altın fiyatları!

CUMHURİYET ALTINI KAÇ TL?

Cumhuriyet altını alış: 5.995,00 TL

Cumhuriyet altını satış: 6.053,00 TL

16 Mart Çarşamba altın fiyatları!

YARIM ALTIN KAÇ TL?

Yarım altın alış: 3.002,00 TL

Yarım altın satış: 3.038,00 TL

16 Mart Çarşamba altın fiyatları!

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Çeyrek altın alış: 1.502,00 TL

Çeyrek altın satış: 1.519,00 TL

16 Mart Çarşamba altın fiyatları!

TAM ALTIN KAÇ TL?

Tam altın alış: 5.994,00 TL

Tam altın satış: 6.052,00 TL

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gram altın çeyrek altın tam altın
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