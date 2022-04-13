CANLI ALTIN FİYATLARI 13 Nisan 2022! Tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı kaç TL? 13 Nisan 2022 Çarşamba

CANLI ALTIN FİYATLARI ve son dakika gelişmeleri ile tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı 13 Nisan Çarşamba günü de vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından araştırılan konulardan biri oldu. Peki Tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı kaç TL? 13 Nisan 2022 Çarşamba gününün güncel fiyatları haberimizde.
Düğün sezonunun yaklaşması ile birlikte gözler güncel altın fiyatlarına çevrildi. İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları...
Gram altın alış: 924,52 TL
Gram altın satış: 924,65 TL
Cumhuriyet altını alış: 5.995,00 TL
Cumhuriyet altını satış: 6.053,00 TL
Yarım altın alış: 3.002,00 TL
Yarım altın satış: 3.038,00 TL
Çeyrek altın alış: 1.502,00 TL
Çeyrek altın satış: 1.519,00 TL
Tam altın alış: 5.994,00 TL
Tam altın satış: 6.052,00 TL
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