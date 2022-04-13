CANLI ALTIN FİYATLARI 13 Nisan 2022! Tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı kaç TL? 13 Nisan 2022 Çarşamba

CANLI ALTIN FİYATLARI ve son dakika gelişmeleri ile tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı 13 Nisan Çarşamba günü de vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından araştırılan konulardan biri oldu. Peki Tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı kaç TL? 13 Nisan 2022 Çarşamba gününün güncel fiyatları haberimizde.

13 NİSAN ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Düğün sezonunun yaklaşması ile birlikte gözler güncel altın fiyatlarına çevrildi. İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları...

GRAM ALTIN KAÇ TL?

Gram altın alış: 924,52 TL

Gram altın satış: 924,65 TL

CUMHURİYET ALTINI KAÇ TL?

Cumhuriyet altını alış: 5.995,00 TL

Cumhuriyet altını satış: 6.053,00 TL

YARIM ALTIN KAÇ TL?

Yarım altın alış: 3.002,00 TL

Yarım altın satış: 3.038,00 TL

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Çeyrek altın alış: 1.502,00 TL

Çeyrek altın satış: 1.519,00 TL

TAM ALTIN KAÇ TL?

Tam altın alış: 5.994,00 TL

Tam altın satış: 6.052,00 TL

