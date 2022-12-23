CANLI ALTIN FİYATLARI: 23 Aralık 2022 altın bilezik ne kadar? 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik alış fiyatı!

23 Aralık 2022 altın bilezik fiyatları tüm yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Altın bilezik almayı düşünenler haftanın son işlem gününde 14, 18 ve 22 ayar bileziğin gram fiyatının alış ve satış üzerinde ne kadar olduğu merak ediyorlar. İşte anlık ve son dakika altın fiyatları...

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14 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

14 ayar altın bilezik 607,87 TL'den alınıyor ve 731,54 TL'den satılıyor.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

18 ayar altın bileziğin alışı 768,96 TL iken satışı ise 886,00 TL oldu.

22 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

22 ayar altın bilezik 1.002,04 TL'den alınırken 1.066,63 TL'den satılıyor.

