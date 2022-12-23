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CANLI ALTIN FİYATLARI: 23 Aralık 2022 altın bilezik ne kadar? 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik alış fiyatı!

23.12.2022 08:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yılın son günlerine geldiğimiz şu zamanlarda güncel altın fiyatları merak ediliyor. Haftanın son işlem gününde altın bileziğin alış satış fiyatının ne kadar olduğu yoğun bir şekilde araştırılıyor. 23 Aralık 2022 altın bilezik ne kadar? 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik alış fiyatı nedir? gibi soruların yanıtları da merak ediliyor. İşte konu hakkında tüm detaylar...

CANLI ALTIN FİYATLARI: 23 Aralık 2022 altın bilezik ne kadar? 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik alış fiyatı!

23 Aralık 2022 altın bilezik fiyatları tüm yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Altın bilezik almayı düşünenler haftanın son işlem gününde 14, 18 ve 22 ayar bileziğin gram fiyatının alış ve satış üzerinde ne kadar olduğu merak ediyorlar. İşte anlık ve son dakika altın fiyatları...

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altın bilezik fiyatları

14 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

14 ayar altın bilezik 607,87 TL'den alınıyor ve 731,54 TL'den satılıyor.

ALTIN BİLEZİK

18 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

18 ayar altın bileziğin alışı 768,96 TL iken satışı ise 886,00 TL oldu.

ALTIN BİLEZİK2

22 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

22 ayar altın bilezik 1.002,04 TL'den alınırken 1.066,63 TL'den satılıyor.

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