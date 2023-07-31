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CANLI ALTIN FİYATLARI: 31 Temmuz 2023 tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Bugün altın ne kadar oldu?

31.07.2023 08:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika altın fiyatları küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Altın alıp satmak isteyenler son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. Günün ilk işlem gününde altın güne yükselişle başladı. Altını gramı şu dakikalarda 1,693,55 TL'den alınırken, 1,693,88 TL'den satılıyor. Peki, 31 Temmuz 2023 tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Bugün altın ne kadar oldu? İşte son dakika altın fiyatları...

CANLI ALTIN FİYATLARI: 31 Temmuz 2023 tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Bugün altın ne kadar oldu?

Gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları merak ediliyor. En çok tercih edilen yatırım araçlarından biri olan altın son dönemde hızla yükseliyor. Bu yükselişin devam edip etmeyeceği araştırılırken son dakika altın fiyatları hakkında araştırmalar da hız kazandı. Yatırımcılar 31 Temmuz 2023 tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Bugün altın ne kadar oldu? gibi sorulara yanıt arıyor. İşte tüm merak edilenler...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL OLDU? (31 TEMMUZ 2023 PAZARTESİ)

Altın fiyatları, 31 Temmuz 2023 Pazartesi günü yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

altın

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın fiyatı alış: 1,693,55 satış: 1,693,88

20 Kasım 14 ayar altın bilezik ne kadar? 14, 18, 22 ayar altın bilezik fiyatları!

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın fiyatı alış: 2.763,00 satış: 2.803,00

Uzmandan çok kritik açıklama! Gram altın için tarih verdi: Rekor seviyeyi işaret etti!

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın fiyatı alış: 5.510,00 satış: 5.607,00

gram ceyrek altın

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın fiyatı alış: 11.037,00 satış: 11.163,00

gram çeyrek altın

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Cumhuriyet altın fiyatı alış: 11.325,00 satış: 11.496,00

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