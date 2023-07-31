CANLI ALTIN FİYATLARI: 31 Temmuz 2023 tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Bugün altın ne kadar oldu?

Gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları merak ediliyor. En çok tercih edilen yatırım araçlarından biri olan altın son dönemde hızla yükseliyor. Bu yükselişin devam edip etmeyeceği araştırılırken son dakika altın fiyatları hakkında araştırmalar da hız kazandı. Yatırımcılar 31 Temmuz 2023 tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Bugün altın ne kadar oldu? gibi sorulara yanıt arıyor. İşte tüm merak edilenler...
Altın fiyatları, 31 Temmuz 2023 Pazartesi günü yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.
Gram altın fiyatı alış: 1,693,55 satış: 1,693,88
Çeyrek altın fiyatı alış: 2.763,00 satış: 2.803,00
Yarım altın fiyatı alış: 5.510,00 satış: 5.607,00
Tam altın fiyatı alış: 11.037,00 satış: 11.163,00
Cumhuriyet altın fiyatı alış: 11.325,00 satış: 11.496,00