CANLI ALTIN FİYATLARI: 31 Temmuz 2023 tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Bugün altın ne kadar oldu?

Gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları merak ediliyor. En çok tercih edilen yatırım araçlarından biri olan altın son dönemde hızla yükseliyor. Bu yükselişin devam edip etmeyeceği araştırılırken son dakika altın fiyatları hakkında araştırmalar da hız kazandı. Yatırımcılar 31 Temmuz 2023 tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Bugün altın ne kadar oldu? gibi sorulara yanıt arıyor. İşte tüm merak edilenler...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL OLDU? (31 TEMMUZ 2023 PAZARTESİ)

Altın fiyatları, 31 Temmuz 2023 Pazartesi günü yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın fiyatı alış: 1,693,55 satış: 1,693,88

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın fiyatı alış: 2.763,00 satış: 2.803,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın fiyatı alış: 5.510,00 satış: 5.607,00

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın fiyatı alış: 11.037,00 satış: 11.163,00

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Cumhuriyet altın fiyatı alış: 11.325,00 satış: 11.496,00

