CANLI BAYRAMPAŞA seçim sonuçları: Bayrampaşa'da seçimi kim kazandı? AK Parti mi, CHP mi? 31 Mart yerel seçim sonuçları ve oy oranları

Bayrampaşa seçim sonuçlarına dair araştırmalar yoğunlaştı. Türkiye, 31 Mart yerel seçim sonuçları için nefesini tuttu. YSK’nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte Mynet'in yerel seçime özel olarak hazırladığı 'Yerel seçim 2024' sayfasında il il seçim sonuçlarının tüm detayları anbean canlı olarak yayınlanacak. Bayrampaşa seçim sonuçları da bölgedeki vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte Bayrampaşa seçim sonuçlarına dair tüm ayrıntılar...

BAYRAMPAŞA SEÇİM SONUÇLARINI MYNET'TEN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

YSK tarafından getirilen yayın yasağı sona erir ermez yerel seçim sonuçları Mynet'te olacak. Mynet'in yerel seçime özel olarak hazırladığı 'Yerel seçim 2024' sayfasında il il seçim sonuçları anbean canlı olarak takip edilebilecek.

BAYRAMPAŞA SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İstanbul Bayrampaşa'da AK Parti İlknur Kovaç Bayraktar'ı, CHP Hasan Mutlu'yu, İYİ Parti Vahit Çelik'i, Yeniden Refah Partisi Hakan Arabacı'yı, Zafer Partisi Tarkan Güler'i aday gösterdi.

2019 Türkiye yerel seçimlerinde İstanbul Bayrampaşa Belediyesini 80.719 alınan oy ve %49.29 oy oranı ile AK Parti adayı Atila Aydıner kazanmıştır.





