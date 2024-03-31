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CANLI BEŞİKTAŞ seçim sonuçları: Beşiktaş'ta seçimi kim kazandı? CHP mi, MHP mi? 31 Mart yerel seçim sonuçları ve oy oranları

31.03.2024 17:56
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Beşiktaş seçim sonuçlarına dair araştırmalar yoğunlaştı. Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandık başına gitti. 32 ilde bir saat erkene alınan oy verme işlemi 07.00’da başlarken, saat 17.00 itibariyle tüm yurtta oy verme işlemi sona erdi. , İstanbul'da CHP’nin kalesi olarak bilinen Beşiktaş’ta da seçim sonuçları büyük bir heyecanla bekleniyor. Peki, Beşiktaş'ta seçimi kim kazandı? CHP mi, MHP mi? 31 Mart yerel seçim sonuçları ve oy oranları...

CANLI BEŞİKTAŞ seçim sonuçları: Beşiktaş'ta seçimi kim kazandı? CHP mi, MHP mi? 31 Mart yerel seçim sonuçları ve oy oranları

Beşiktaş 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları için nefesler tutuldu. YSK’nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte Mynet'in yerel seçime özel olarak hazırladığı 'Yerel seçim 2024' sayfasında il il seçim sonuçlarının tüm detayları anbean canlı olarak yayınlanacak. Beşiktaş seçim sonuçları da bölgedeki vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Beşiktaş'ta seçimi kim kazandı? İşte tüm detaylar...

BEŞİKTAŞ SEÇİM SONUÇLARINI MYNET'TEN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

YSK tarafından getirilen yayın yasağı sona erir ermez yerel seçim sonuçları Mynet'te olacak. Mynet'in yerel seçime özel olarak hazırladığı 'Yerel seçim 2024' sayfasında il il seçim sonuçları anbean canlı olarak takip edilebilecek.

BEŞİKTAŞ SEÇİM SONUÇLARI TAKİP İÇİN TIKLAYINIZ

Beşiktaş’ta 2019 yerel seçimlerinde CHP’den aday olan Rıza Akpolat yüzde 73’lük bir oy oranı seçim yarışını açık ara önde tamamlayarak belediye başkanı seçilmişti.

CHP bu seçimde Rıza Akpolat’ı aday göstererek Beşiktaş’ta yine aynı sonucu elde etmek istiyor. İYİ Parti’nin Beşiktaş’taki adayı Nurettin Sağırkaya, Yeniden Refah Partisi’nin adayı Osman Toprak, Zafer Partisi’nin adayı ise Alp İlter Süme oldu.

rıza akpolat

CHP'NİN ADAYI RIZA AKPOLAT KİMDİR?

CHP'nin Beşiktaş Belediye Başkan adayı Rıza Akpolat, Erzincanlı esnaf bir ailenin ikinci çocuğu olarak 1982 yılında İstanbul’da doğdu. Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu. Bu süreçte sırası ile Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Gençlik Kollarında yöneticilik, İlçe Başkan Yardımcılığı ve İlçe Başkanlığı görevlerinden sonra İstanbul İl Başkan Vekilliği görevlerinde bulundu. 31 Mart 2019 seçimleri sonucunda yüzde 73’lük oy Beşiktaş belediye başkanı seçildi.

SERKAN

MHP’NİN ADAYI SERKAN TOPER KİMDİR?

2024 yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı’nın Beşiktaş’ta ortak olarak gösterdikleri aday Serkan Toper oldu. Toper, 2002 yılından bu yana serbest avukatlık yapmaktadır. 2015 /2019 yılları arasında Milliyetçi Hareket Partisi Spor ve Sanattan Sorumlu İstanbul İl Başkan Yardımcılığı görevinde bulunmuştur. Türkiye Tenis Federasyonu Hukuk Kurulu Başkanvekili görevini yürütmektedir. Türk Hukuk Enstitüsü Genel Sekreterliği görevini hali hazırda yürütmektedir.


Yerel Seçim 2024


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