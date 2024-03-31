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CANLI BEYLİKDÜZÜ seçim sonuçları: Beylikdüzü'nde seçimi kim kazandı? AK Parti mi, CHP mi? 31 Mart yerel seçim sonuçları ve oy oranları

31.03.2024 18:06
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Beylikdüzü seçim sonuçlarına dair araştırmalar yoğunlaştı. Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandık başına gitti. 32 ilde bir saat erkene alınan oy verme işlemi 07.00’da başlarken, saat 17.00 itibariyle tüm yurtta oy verme işlemi sona erdi. Peki, Beylikdüzü'nde seçimi kim kazandı? AK Parti mi, CHP mi?

CANLI BEYLİKDÜZÜ seçim sonuçları: Beylikdüzü'nde seçimi kim kazandı? AK Parti mi, CHP mi? 31 Mart yerel seçim sonuçları ve oy oranları

Beylikdüzü 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları için nefesler tutuldu. YSK’nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte Mynet'in yerel seçime özel olarak hazırladığı 'Yerel seçim 2024' sayfasında il il seçim sonuçlarının tüm detayları anbean canlı olarak yayınlanacak. Beylikdüzü seçim sonuçları da bölgedeki vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Beylikdüzü'nde seçimi kim kazandı? İşte tüm detaylar...

BEYLİKDÜZÜ SEÇİM SONUÇLARINI MYNET'TEN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

YSK tarafından getirilen yayın yasağı sona erir ermez yerel seçim sonuçları Mynet'te olacak. Mynet'in yerel seçime özel olarak hazırladığı 'Yerel seçim 2024' sayfasında il il seçim sonuçları anbean canlı olarak takip edilebilecek.

BEYLİKDÜZÜ SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Beylikdüzü'nde 2019 seçimlerinde CHP yarışı önde tamamlamıştı. Son belediye başkanı Mehmet Murat Çalık, bu seçimde CHP tarafından yeniden aday gösterildi. Beylikdüzü'nde seçimin AK Parti ve CHP'li adaylar arasında geçmesi bekleniyor.

mehmet murat çalık

CHP'NİN ADAYI MEHMET MURAT ÇALIK KİMDİR?

Mehmet Murat Çalık 2014-2018 tarihlerinde Beylikdüzü Belediyesi'nde Teknik Koordinatörlük ve Başkan Yardımcılığı görevlerinde yer aldı. Evli ve iki çocuk babası olan Çalık 2019'dan bu yana belediye başkanlığı görevini yönetiyor.

mustafa günaydın

AK PARTİ'NİN ADAYI MUSTAFA GÜNAYDIN KİMDİR?

Mustafa Günaydın 2019 yılı yerel seçimlerinde Beylikdüzü ilçesinden Büyükşehir Meclis Üyesi adayı olarak görevine devam etmiş, 1 Şubat 2021 tarihinde yapılan Beylikdüzü 4. Olağan Kongresinde AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanı görevine seçilmiştir. Evli ve 3 çocuğu olup bir torunu bulunmaktadır.


Yerel Seçim 2024


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