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CANLI BEYOĞLU-BÜYÜKÇEKMECE seçim sonuçları: Beyoğlu ve Büyükçekmece'de seçimi kim kazandı? AK Parti mi, CHP mi?

31.03.2024 18:19
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Beyoğlu ve Büyükçekmece seçim sonuçlarına dair araştırmalar yoğunlaştı. Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandık başına gitti. 32 ilde bir saat erkene alınan oy verme işlemi 07.00’da başlarken, saat 17.00 itibariyle tüm yurtta oy verme işlemi sona erdi. Peki, Beyoğlu ve Büyükçekmece'de seçimi kim kazandı? AK Parti mi, CHP mi? İşte 31 Mart yerel seçim sonuçları ve oy oranları...

CANLI BEYOĞLU-BÜYÜKÇEKMECE seçim sonuçları: Beyoğlu ve Büyükçekmece'de seçimi kim kazandı? AK Parti mi, CHP mi?

Beyoğlu ve Büyükçekmece seçim sonuçları merak ediliyor. Tüm Türkiye 31 Mart 2024 Pazar günü sandık başına gitti. 61 milyon seçmenin oy kullanacağı yerel seçimlerde sandıklar 17.00’da kapandı ve oy sayım işlemleri başladı. Gözler şimdi Beyoğlu ve Büyükçekmece seçim sonuçlarında... Beyoğlu ve Büyükçekmece'de seçimi kim kazandı? İşte tüm merak edilenler...

BEYOĞLU-BÜYÜKÇEKMECE SEÇİM SONUÇLARINI MYNET'TEN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

YSK tarafından getirilen yayın yasağı sona erir ermez yerel seçim sonuçları Mynet'te olacak. Mynet'in yerel seçime özel olarak hazırladığı 'Yerel seçim 2024' sayfasında il il seçim sonuçları anbean canlı olarak takip edilebilecek.

2019 seçimleri Beyoğlu'nda AK Parti ve CHP arasında geçmişti. 2019'daki yarışı AK Parti adayı Haydar Ali Yıldız kazanmıştı. CHP Beyoğlu'nu kazanabilmek için Yıldız'ın karşısında İnan Güney'i aday gösterdi.

BEYOĞLU SEÇİM SONUÇLARINI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

haydar ali yıldı

AK PARTİ ADAYI HAYDAR ALİ YILDIZ KİMDİR?

Haydar Ali Yıldız, TBMM’de yer alan biyografisine göre 2 Şubat 1971 tarihinde Rize Güneysu’da dünyaya geldi. Baba adı Rızvan, anne adı Havva’dır. Avukat; İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. AK Parti Beyoğlu Kurucu İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği ve AK Parti Beyoğlu İlçe Başkanlığı görevlerinde bulundu. 26 Haziran 2009 tarihinde AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçildi ve İl Başkan Yardımcılığı-İl Seçim İşleri Başkanı ve Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı olarak görev yaptı. 2010 Referandum, 2011 Genel Seçimleri, 2014 Yerel Seçimleri ve 2014 Cumhurbaşkanlığı seçiminde AK Parti İstanbul İl Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanlığı görevlerinde de bulundu. Okçular Vakfı Kurucu Başkanı, Mütevelli Heyeti Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkanıdır.

inan güney

CHP ADAYI İNAN GÜNEY KİMDİR?

1977 yılında İstanbul'da doğmuştur. İstanbul Kabataş Lisesi'ni bitirdikten sonra, Uludağ Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünü bitirmiştir. Yüksek lisansını yerel yönetimler üzerine Marmara Üniversitesi'nde yapmıştır. Gençlik kollarında başlayan siyasi kariyeri, ilçe yönetim kuruluğu üyeliği, ilçe eğitim sekreterliği görevleri ile devam etmiştir.

25 Mart 2012 tarihinde gerçekleştirilen kongre ile Beyoğlu İlçe Başkanı olarak seçilmiştir. İnan Güney evli ve de iki çocuk babasıdır.

BÜYÜKÇEKMECE SEÇİM SONUÇLARI

2019 seçimleri Büyükçekmece'de nefesleri kesmişti. Yarış CHP ve AK Parti arasında kıyasıya geçmişti. Zaferi CHP'nin adayı Hasan Akgün az bir farkla kazanmıştı. AK Parti bu seçimde Büyükçekmece'de ipi göğüslemek için Recep Erol'u aday gösterdi.

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Yerel Seçim 2024


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