CANLI BİLECİK seçim sonuçları! Bilecikliler sandık başında... Bilecik'te seçimi kim kazandı? Mustafa Yaman mı, Melek Mızrak Subaşı mı?

Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için bugün sandık başına gitti. 32 ilde bir saat erkene alınan oy verme işlemi 07.00’da başlarken, saat 08.00 itibariyle tüm yurtta halk sandık başına giderek oy kullandı. Şimdi ise seçim sonuçları için nefesler tutuldu. Bilecik'te yaşayan vatandaşlar Bilecik seçim sonuçlarını merak ediyorlar. Seçim sonuçlarına göre Mustafa Yaman mı, Melek Mızrak Subaşı mı önde? İşte tüm merak edilenler...

BİLECİK SEÇİM SONUÇLARINI MYNET'TEN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

YSK tarafından getirilen yayın yasağı sona erir ermez yerel seçim sonuçları Mynet'te olacak. Mynet'in yerel seçime özel olarak hazırladığı 'Yerel seçim 2024' sayfasında il il seçim sonuçları anbean canlı olarak takip edilebilecek.

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Bilecik Belediyesini 16.464 alınan oy ve %50.64 oy oranı ile CHP adayı Semih Şahin kazanmıştı.

Bilecik Belediyesindeki rüşvet iddiaları nedeniyle başkanlık görevinden uzaklaştırılan Semih Şahin'in istifasının ardından yapılan oylamada Belediye Meclisi Üyesi Mustafa Sadık Kaya belediye başkanlığına getirildi. Kaya, 3 defa başkanlık divanına başkanlık etmişti.

AK PARTİ ADAYI MUSTAFA YAMAN KİMDİR?

Mustafa Yaman, 1968 yılında Bayırköy'de dünyaya geldi. İlk ve orta eğitimini Bayırköy İlköğretim Okulu'nda tamamladıktan sonra lise eğitimini Bilecik Teknik Lise ve Endüstiri Meslek Lisesi'nde bitirdi.

2018 yılı Temmuz ayında ,Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinin iki yıl süreli Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programından mezun oldu.

Evli ve iki çocuk babası olan Mustafa Yaman, 29 Mart 2009 da yapılan yerel seçimlerde Bayırköy Belediye Başkanı olarak seçildi.

Son yerel seçimle birlikte üç kez üst üste Bayırköy Belediye Başkanı olarak seçilen Mustafa Yaman, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçiminde Bilecik Belediye Başkan adayı olarak gösterildi.

CHP ADAYI MELEK MIZRAK SUBAŞI KİMDİR?

Melek Mızrak Subaşı 1988 yılında Bulgaristan’da doğdu. İlk ve Orta Öğrenimini Edebali İlköğretim Okulunda liseyi Bilecik Anadolu Lisesinde tamamladı. Daha sonra Bulgaristan Sofya Yüksek İnşaat Mimarlık ve Jeoloji Üniversitesinde Mimarlik üzerine Lisansını tamamlayan Melek Mızrak Subaşı, aynı üniversitede tezli yüksek lisansını tamamlayarak, Bulgaristan Mimarlar Birliği tarafından ödüle layık görüldü.

Melek Mızrak Subaşı, mezun olduktan sonra Mimarlar Odası Üyeliğine kabul edildi ve 4 yıl boyunca kendisine ait mimarlık ofisinde mesleğini icra etti.

31 Mart 2019 yerel seçimleriyle birlikte Bilecik Belediye Başkan Yardımcılığı görevine başladı. Başkan Yardımcılığı sırasında aynı zamanda İmar Komisyon Başkanlığı, Meclis Divan Katipliği, Kent Estetik Kurulu Asil Üyeliği, Bilecik Belediyespor Başkanlığı ve Bilecik Kadın Kooperatifi Yöneticiliği görevlerini de başarıyla yerine getirmiş ve getirmeye de devam etmektedir.





