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  4. CANLI | BOLU seçim sonuçları: Bolu'da seçimi kim kazandı? Gözler seçim sonuçlarında... AK Partili Muhammed Emin Demirkol mu, CHP'li Tanju Özcan mı?

CANLI | BOLU seçim sonuçları: Bolu'da seçimi kim kazandı? Gözler seçim sonuçlarında... AK Partili Muhammed Emin Demirkol mu, CHP'li Tanju Özcan mı?

31.03.2024 16:18
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Bolu seçim sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Türkiye, 31 Mart 2024 Pazar günü sandık başına gitti ve yaklaşık 61 milyon seçmen yerel seçimlerde 81 il, 973 ilçe, 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtar belirledi. Peki, Bolu'da seçimi kim kazandı? Gözler seçim sonuçlarında... AK Partili Muhammed Emin Demirkol mu, CHP'li Tanju Özcan mı? İşte konuya dair tüm merak edilenler...

CANLI | BOLU seçim sonuçları: Bolu'da seçimi kim kazandı? Gözler seçim sonuçlarında... AK Partili Muhammed Emin Demirkol mu, CHP'li Tanju Özcan mı?

Bolu seçim sonuçları için nefesler tutuldu. Türkiye, 31 Mart yerel seçim sonuçları için nefesini tuttu. YSK’nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte Mynet'in yerel seçime özel olarak hazırladığı 'Yerel seçim 2024' sayfasında il il seçim sonuçlarının tüm detayları anbean canlı olarak yayınlanacak. Bolu seçim sonuçları da bölgedeki vatandaşlar tarafından şimdiden merak edilmeye başlandı. İşte Bolu seçim sonuçlarına dair tüm ayrıntılar...

BOLU SEÇİM SONUÇLARINI MYNET'TEN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

YSK tarafından getirilen yayın yasağı sona erir ermez yerel seçim sonuçları Mynet'te olacak. Mynet'in yerel seçime özel olarak hazırladığı 'Yerel seçim 2024' sayfasında il il seçim sonuçları anbean canlı olarak takip edilebilecek.

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Bolu Belediyesini 49.697 alınan oy ve %52.71 oy oranı ile CHP adayı Tanju Özcan kazanmıştır.

Tanju Özcan

CHP ADAYI TANJU ÖZCAN KİMDİR?

Tanju Özcan, 1973 yılında Bolu'da dünyaya geldi.İlk, orta ve lise eğitiminin ardından Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitiren Özcan, Bolu Barosuna bağlı serbest avukat olarak çalıştı.

Bolu Belediyesi Belediye Meclis Üyeliği, Boluspor yöneticiliği, CHP Bolu Merkez İlçe ve CHP Bolu İl Başkanlığı görevlerinde bulunan Özcan, 24, 25, 26 ve 27. dönemde CHP'den Bolu Milletvekili seçildi. 24. dönemde TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyeliği de yapan Özcan, milletvekilliği döneminde çeşitli komisyonlarda görev aldı. 2019'daki yerel seçimlerde CHP'den Bolu Belediye Başkanı seçilen Özcan, iyi düzeyde İngilizce, orta düzeyde Almanca biliyor. Özcan, evli ve 1 çocuk babasıdır.

MUHAMMED EMİN DEMİRKOL

AK PARTİ ADAYI MUHAMMED EMİN DEMİRKOL KİMDİR?

Muhammed Emin Demirkol, 1984 yılında İstanbul’da doğdu. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 2099 yılında tıp doktoru unvanını aldı.

Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi’nde 2 yıl süreyle başhekim olarak görev yaptı.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahiliye Ana Bilim Dalı’nda Dr. Öğr. Üyesi olarak akademik kadroya atandı.

2017 yılında Bolu İl Sağlık Müdürlüğü görevine başladı.

Yerel Seçim 2024


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