CANLI BORSA | Borsa İstanbul 9 Aralık 2025 Salı: İşte BIST 100 endeksi

Canlı borsa 9 Aralık 2025 Salı! Anlık borsa ve son durum borsa yatırımcıları tarafından takip edilmeye devam ediyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,19 yükselişle 11.210,31 puandan başladı. İşte 9 Aralık 2025 Salı canlı borsa ekranı ve borsa hisseleri...

Canlı borsa ekranı borsa yatırımcılarının radarında kalmayı sürdürüyor. Anlık borsa hareketleri araştırılırken borsa hisseleri, en çok artan hisseler ve en çok düşen hisseler de araştırılıyor. Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,65 değer kazanarak 11.189,50 puandan tamamlamıştı. İşte hisse senedi olanlar için 9 Aralık 2025 Salı borsa son durum...

BORSA GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 20,81 puan ve yüzde 0,19 artışla 11.210,31 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,17, holding endeksi yüzde 0,08 yükseldi.

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 0,66 ile tekstil deri, en çok gerileyen ise yüzde 0,48 ile finansal kiralama faktoring oldu.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
SISE
42.26
2.812.081.016,42
% 1.78
10:56
KONTR
15.83
1.880.169.871,22
% 1.6
10:56
ISCTR
14.37
1.847.557.755,87
% 1.05
10:56
AKBNK
68.75
1.702.830.064,05
% 0.66
10:56
THYAO
272.25
1.523.154.854,75
% 0
10:56

En çok artan hisseler ve en çok düşen hisseler ile ilgili son durumu buraya tıklayarak canlı borsa ekranı sayfasından takip edebilirsiniz.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasına (Fed) ilişkin faiz indirim beklentilerinin gücünü korumasına karşın, Fed yetkililerinden gelebilecek şahin tondaki açıklamalara yönelik endişelerin sürmesiyle negatif bir seyir izliyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise Almanya'da dış ticaret dengesi ve ABD'de JOLTS açık iş sayısının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.300 ve 11.400 puanın direnç, 11.100 ve 11.000 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır



