CANLI DÜZCE seçim sonuçları: Düzce'de seçimi kim kazandı? Gözler yerel seçim sonuçlarında... AK Parti adayı Faruk Özlü mü, CHP adayı mı Sedat Çelikel mi?

Düzce 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları için nefesler tutuldu. YSK’nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte Mynet'in yerel seçime özel olarak hazırladığı 'Yerel seçim 2024' sayfasında il il seçim sonuçlarının tüm detayları anbean canlı olarak yayınlanacak. Düzce seçim sonuçları da bölgedeki vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte, 2024 yerel seçim sonuçlarına dair tüm detaylar...

DÜZCE SEÇİM SONUÇLARINI MYNET'TEN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

YSK tarafından getirilen yayın yasağı sona erir ermez yerel seçim sonuçları Mynet'te olacak. Mynet'in yerel seçime özel olarak hazırladığı 'Yerel seçim 2024' sayfasında il il seçim sonuçları anbean canlı olarak takip edilebilecek.

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Düzce Belediye Başkanlığını 44.299 alınan oy ve %47.14 oy oranı ile AK Parti adayı FARUK ÖZLÜ kazanmıştır.

AK PARTİ'NİN ADAYI FARUK ÖZLÜ KİMDİR?

Faruk ÖZLÜ, 19 Kasım 1962'de Düzce'de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Düzce’de tamamladı. İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesinden makine mühendisi olarak mezun oldu. İstanbul Teknik Üniversitesinde Yüksek Lisans ve Doktora yaptı. İspanya’da Proje ve Mühendislik, Harvard Üniversitesi’nde Üst Düzey Yönetici eğitimi aldı.

07 Haziran 2015 seçimlerinde 25. Dönem Düzce Milletvekili olarak Meclise girdi. 1 Kasım 2015 te de 26. Dönem Düzce Milletvekili seçilen Dr. Faruk ÖZLÜ, Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanlığı yaptı. BAKAN 24 Mayıs 2016 yılında Sn.Binali YILDIRIM Başbakanlığında kurulan 65.Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinde Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak görev aldı.

31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçiminde Düzce Belediye Başkanı seçildi.

CHP'NİN ADAYI SEDAT ÇELİKEL KİMDİR?

Sedat Çelikel 1963 yılında doğmuştur. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 1987 yılında mezun olduktan sonra Düzce'ye yerleşen 61 yaşındaki Op. Dr. Sedat Çelikel, 37 yıldır doktorluk yapmaktadır.







