Canlı Eskişehir yerel seçim sonuçları! Eskişehir yerel seçim sonuçlarında kim önde? AK Partili Nebi Hatipoğlu mu, CHP adayı Ayşe Ünlüce mi?

Türkiye sandık başında! Seçmen bir yıl sonra bu kez de yerel seçimler için oy kullanacak. Yerel seçim sonuçları öncesinde heyecanlı bekleyiş sürerken yıllardır CHP yönetiminde olan Eskişehir bu kez el değiştirecek mi? Yılmaz Büyükerşen bu seçimde CHP’den aday olmadı yerine Ayşe Ünlüce aday gösterildi. AK Parti ise Nebi Hatipoğlu ile yarışa girdi. Peki Eskişehir’de 2024 yerel seçimlerinde AK Parti’nin adayı Nebi Hatipoğlu mu yoksa CHP’nin adayı Ayşe Ünlüce mi seçimi kazanacak? Eskişehir seçim sonuçlarıyla ilgili tüm detayları ve anlık oy oranlarını Mynet üzerinden takip edebilirsiniz.

YILMAZ BÜYÜKERŞEN DÖNEMİ SONA ERDİ

2024 yerel seçimleri ile birlikte Eskişehir’de 25 yıllık Yılmaz Büyükerşen dönemi de sona erdi. CHP bu seçimlerde tercihini Büyükerşen’den yana kullanmasa da yine Büyükerşen’in en yakınındaki isimlerden birisi olan Ayşe Ünlüce’yi aday olarak seçmenin karşısına çıkardı. AK Parti adayı ise İYİ Parti'den transfer edilen Nebi Hatipoğlu oldu.

2019 SEÇİMLERİNDE NE OLMUŞTU?

CHP, Eskişehir’de 2019 seçimlerini yüzde 52,30 oy oranı ile kazanmıştı. 2019 seçimlerinde Eskişehir’de AK Parti ise CHP’nin ardından yüzde 45,14 ile en yüksek oy alan ikinci parti olmuştu. CHP de AK Parti de 2019 seçimlerinde gösterdiği adaylardan farklı isimlerle bu kez Eskişehir yerel yönetimini kazanmak için mücadele edecek. İYİ Parti ise bu seçimde Eskişehir’de aday olarak Melih Aydın’ı gösterdi. Yeniden Refah Partisi’nin adayı Kadir Çalışıcı, Zafer Partisi’nin adayı ise Oğuz Beki oldu.

ESKİŞEHİR YEREL SEÇİM SONUÇLARINI BURADAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ







