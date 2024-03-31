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Canlı Gaziantep yerel seçim sonuçları! Gaziantep yerel seçim sonuçlarında kim önde? AK Parti’nin adayı Fatma Şahin mi, CHP adayı Muzaffer Ertürk mü kazandı?

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
31.03.2024 15:46
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Herkes nefesini tuttu yeni belediye başkanlarını bekliyor. Sandığa giden vatandaşlar seçim sonuçları için sabırsanızlanırken en çok merak edilen illerden biri bu seçimde yine Gaziantep oldu. Fatma Şahin ile AK Parti yönetiminde olan kentte 2024 yerel seçim sonuçlarında herhangi bir değişiklik olacak mı? CHP’nin adayı Muzaffer Ertürk ne kadar oy alacak? İşte Gaziantep seçim sonuçları...

Canlı Gaziantep yerel seçim sonuçları! Gaziantep yerel seçim sonuçlarında kim önde? AK Parti’nin adayı Fatma Şahin mi, CHP adayı Muzaffer Ertürk mü kazandı?

Yerel seçim sonuçları için artık çok kısa bir süre kaldı. Gaziantep seçim sonuçlarıyla ilgili tüm detayları ve anlık oy oranlarını Mynet üzerinden takip edebilirsiniz.Gaziantep'te Fatma Şahin’in belediye başkanlığını yaptığı kenti uzun yıllardır AK parti yönetiyor. Gaziantep’te 2024 yerel seçimleri için büyük bir heyecan yaşanırken vatandaşlar da yeni belediye başkanlarının kim olacağını araştırıyor. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde AK Parti yeniden Fatma Şahin’i aday gösterdi. CHP ise yarışa Muzaffer Ertürk ile girdi. İYİ Parti’nin de Gaziantep adayı Yaşar Sağlam oldu.

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31 Mart seçimlerinde yarışın AK Partili Fatma Şahin ile CHP'li Muzaffer Ertürk arasında geçmesi bekleniyor. Gaziantep’te İYİ Parti’nin adayı Yaşar Sağlam, Yeniden Rafah Partisi’nin adayı Şükrü Yılmaz, DEM Parti’nin adayı ise Selman Tutumlu oldu.

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2019 SEÇİMLERİNDE NE OLMUŞTU?

AK Parti Gaziantep’te 2019 yerel seçimlerini yüzde 53,97 oranında bir oy alarak büyük bir farkla kazanmıştı. Gaziantep’te 2019 seçimlerinde ikinci parti ise DSP’den yarışa giren Celal Doğan olmuştu. Doğan 2019 yerel seçimlerinde yüzde 26,20 oranında bir oy almıştı. AK Parti 2024 yerel seçimlerinde de yine yarışa Fatma Şahin ile girdi ancak bu kez yarışta CHP’nin adayı Muzaffer Ertürk oldu.

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Yerel Seçim 2024


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