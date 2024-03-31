CANLI | GAZİOSMANPAŞA ve ÇEKMEKÖY seçim sonuçları: Gözler kulaklar bu iki ilçeden çıkacak sonuçlarda! Gaziosmanpaşa ve Çekmeköy'de seçimi kim kazandı?

Türkiye nefesini tuttu, sandıktan çıkacak sonuçları bekliyor. 31 Mart yerel seçimleri için saat 07.00'de başlayan oy verme işlemi 81 ilde 17.00'de sona erdi. Herkesin ilk merak ettiği seçim sonuçlarının başında İstanbul ve ilçeleri geliyor. Gaziosmanpaşa ve Çekmeköy'de de önemli bir rekabet söz konusuydu. Gaziosmanpaşa, Çekmeköy seçim sonuçlarını Mynet'ten canlı olarak takip edebilirsiniz.

GAZİOSMANPAŞA 2019 SEÇİM SONUÇLARI

AK Parti: %52.21 (Hasan Tahsin Usta)

CHP: %33,35

2024 GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ BAŞKAN ADAYLARI

AK Parti: Hasan Tahsin Usta

CHP: Hakan Bahçetepe

İYİ Parti: Erhan Özkan

GAZİOSMANPAŞA SEÇİM SONUÇLARINI CANLI TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

AK PARTİ GAZİOSMANPAŞA ADAYI HASAN TAHSİN USTA KİMDİR?

Trabzon doğumlu ve İstanbul Teknik Üniversitesi mezunu olan Hasan Tahsin Usta, AK Parti içinde çeşitli görevlerde bulunurken, Gaziosmanpaşa belediye başkanlığı görevini yürütüyor. Usta, 2019 yerel seçimlerinde yüzde 52'lik oyla seçilmişti.

CHP GAZİOSMANPAŞA ADAYI HAKAN BAHÇETEPE KİMDİR?

Gaziosmanpaşa doğumlu olan Hakan Bahçetepe, 2019-2023 yılları arasında Gaziosmanpaşa İlçe Başkanlığı görevlerini yaptı. İstanbul Aydın Üniversitesi mezunu olan Bahçetepe, CHP tarafından belediye başkan adayı olarak gösterildi.

ÇEKMEKÖY 2019 SEÇİM SONUÇLARI

AK Parti: %42.92 (Ahmet Poyraz)

CHP: %32.23

Demokrat Parti: %22.14

2024 ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ BAŞKAN ADAYLARI

AK Parti: Ahmet Poyraz

CHP: Orhan Çerkez

İYİ Parti: Özgür Güneş Öcalan

Yeniden Refah Partisi: Yücel Evsen

ÇEKMEKÖY SEÇİM SONUÇLARINI CANLI TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

AK PARTİ ÇEKMEKÖY ADAYI AHMET POYRAZ KİMDİR?

Ahmet Poyraz,1964 yılında Rize'nin Çayeli ilçesinde doğdu.ğitim hayatını Beyoğlu-Cihangir ve Rize’de sürdürdü. Poyraz, küçük yaştan itibaren ailesinin kurduğu ticari işletmelerde çalıştı. Siyasi kariyerine 2003 yılında AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı olarak başladı. İki dönem ilçe başkanlık görevini yürüttü ve 2008 yılında Çekmeköy Belediye Başkanlığı için görevinden istifa etti. Halen Çekmeköy belediye Başkanlığı görevini sürdürüyor. Ahmet Poyraz, evli ve üç çocuk babasıdır. 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde AK Parti'den İstanbul İli, Çekmeköy İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.

CHP ÇEKMEKÖY ADAYI ORHAN ÇERKEZ KİMDİR?

Orhan Çerkez, 1962 yılında Ardahan'da doğdu. Lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nde tamamladı. Daha sonra İstanbul Medeniyet Üniversitesi Kamu Yönetimi ve Şehircilik Bölümü'nde yüksek lisans yapmıştır. Kamu hizmetine 1985 yılında Kadıköy Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nde başlayan Çerkez, uzun yıllar belediyecilik alanında çeşitli görevler üstlenmiştir. Ataşehir Belediyesi'nde İdari İşler Amiri ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü olarak görev yapmış, ardından 2016 yılından itibaren Ataşehir Belediye Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi.

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





