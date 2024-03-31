Canlı Giresun yerel seçim sonuçları! Karadeniz'de heyecanlı yarış: Giresun yerel seçim sonuçlarında kim önde? AK Parti’nin adayı Aytekin Şenlikoğlu mu, CHP adayı Fuat Köse mi kazandı?

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde AK Parti Giresun'u yeniden Aytekin Şenlikoğlu kazanmaya çalışacak. Giresun’da 2024 yerel seçim sonuçları için büyük bir heyecan yaşanıyor. CHP ise yarışa Fuat Köse ile girdi. İYİ Parti’nin de Giresun’daki adayı Harun Cici oldu. Giresun seçim sonuçlarıyla ilgili tüm detayları ve anlık oy oranlarını Mynet üzerinden takip edebilirsiniz.

280 OY FARKLA KAZANMIŞTI

AK Parti Giresun’da 2019 yerel seçimlerini yüzde 48,84 oy alarak çok az bir farkla kazanmıştı. Giresun’da 2019 seçimlerinde ikinci parti ise CHP olmuştu. CHP, 2019 seçimlerinde yüzde 48,39 oy almıştı. AK Parti ile CHP arasında sadece 280 oy farkı vardı. AK Parti 2024 yerel seçimlerinde de yine yarışa Aytekin Şenlikoğlu ile giriyor ancak bu kez yarışta CHP’nin adayı Fuat Köse oldu.

Giresun’da İYİ Parti’nin adayı Hüseyin Cici, Yeniden Refah Partisi’nin adayı Mesut Aydın, Zafer Partisi’nin adayı ise Bedrettin Özdemir.

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