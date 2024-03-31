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  4. Canlı Giresun yerel seçim sonuçları! Karadeniz'de heyecanlı yarış: Giresun yerel seçim sonuçlarında kim önde? AK Parti’nin adayı Aytekin Şenlikoğlu mu, CHP adayı Fuat Köse mi kazandı?

Canlı Giresun yerel seçim sonuçları! Karadeniz'de heyecanlı yarış: Giresun yerel seçim sonuçlarında kim önde? AK Parti’nin adayı Aytekin Şenlikoğlu mu, CHP adayı Fuat Köse mi kazandı?

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
31.03.2024 15:58
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Türkiye nefesini tuttu, akşam kesinleşecek yerel seçim sonuçlarını bekliyor. Sabah saatlerinde başlayan demokrasi şöleni akşam saatlerinde yerini sonuçlara bırakacak! Yerel seçim sonuçları öncesinde heyecanlı bekleyiş sürerken 2019 seçimlerin çok az bir farkla AK Parti’nin ipi göğüslediği Giresun’da da seçim sonuçları merak ediliyor. Giresun’da yerel seçimi Aytekin Şenlikoğlu ile AK Parti mi yoksa CHP’li Fuat Köse mi kazanacak? İşte Giresun yerel seçim sonuçları ile ilgili tüm detaylar…

Canlı Giresun yerel seçim sonuçları! Karadeniz'de heyecanlı yarış: Giresun yerel seçim sonuçlarında kim önde? AK Parti’nin adayı Aytekin Şenlikoğlu mu, CHP adayı Fuat Köse mi kazandı?

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde AK Parti Giresun'u yeniden Aytekin Şenlikoğlu kazanmaya çalışacak. Giresun’da 2024 yerel seçim sonuçları için büyük bir heyecan yaşanıyor. CHP ise yarışa Fuat Köse ile girdi. İYİ Parti’nin de Giresun’daki adayı Harun Cici oldu. Giresun seçim sonuçlarıyla ilgili tüm detayları ve anlık oy oranlarını Mynet üzerinden takip edebilirsiniz.

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280 OY FARKLA KAZANMIŞTI

AK Parti Giresun’da 2019 yerel seçimlerini yüzde 48,84 oy alarak çok az bir farkla kazanmıştı. Giresun’da 2019 seçimlerinde ikinci parti ise CHP olmuştu. CHP, 2019 seçimlerinde yüzde 48,39 oy almıştı. AK Parti ile CHP arasında sadece 280 oy farkı vardı. AK Parti 2024 yerel seçimlerinde de yine yarışa Aytekin Şenlikoğlu ile giriyor ancak bu kez yarışta CHP’nin adayı Fuat Köse oldu.

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Giresun’da İYİ Parti’nin adayı Hüseyin Cici, Yeniden Refah Partisi’nin adayı Mesut Aydın, Zafer Partisi’nin adayı ise Bedrettin Özdemir.

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Yerel Seçim 2024


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