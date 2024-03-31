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CANLI HATAY SEÇİM SONUÇLARI! Hatay'da seçimi Lütfü Savaş mı kazandı yoksa Mehmet Öntürk mü?

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
31.03.2024 14:30
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Yerel seçim günü geldi çattı. Heyecan dolu bekleyiş bugün itibarıyla son buldu. Türkiye'de aday belirleme sürecinde en çok tartışılan illerin başında ise Hatay geldi. Depremde ağır yıkımlar yaşayana Hatay'da CHP tepkilere rağmen Lütfü Savaş'ı yeniden aday göstermişti. AK Parti ise Mehmet Öntürk'ü sahaya sürmüştü. TİP ise eski futbolcu Gökhan Zan'ı önce aday göstermişti sonra hakkındaki iddialardan dolayı adaylığını gerçi çektiğini açıklamıştı. İşte Hatay'ın kazananı...

CANLI HATAY SEÇİM SONUÇLARI! Hatay'da seçimi Lütfü Savaş mı kazandı yoksa Mehmet Öntürk mü?

Türkiye'nin aylardır beklediği gün geldi. Sandıklar kuruldu, vatandaşlar tercihini kullandı. En çok tartışılan yer ise hem depremde yaşadığı büyük travmalar hem de aday belirleme süreciyle Hatay oldu. Hatay'da seçimi kim kazandı? Tartışma konusu olan Lütfü Savaş mı, AK Parti'nin adayı Mehmet Öntürk mü? TİP'in desteğini çektiği Gökhan Zan kaç oy aldı? İşte yerel seçim sonuçları...

LÜTFÜ SAVAŞ

LÜTFÜ SAVAŞ MI MEHMET ÖNTÜRK MÜ?

Hatay'da CHP açısından aday belirleme süreci yüksek tansiyonlu geçti. 6 Şubat deprem anmalarında CHP'nin mevcut belediye başkanı ve adayı Lütfü Savaş protesto edilmişti. Kamuoyundaki tartışmalar üzerine CHP Savaş'ın adaylığını tekrardan değerlendirmeye aldı. Ancak Hatay'da yapılan anketlerde Lütfü Savaş'tan daha iyi bir aday olmadığı gerekçesiyle Lütfü Savaş'ın adaylığı devam ettirilmişti.

GÖKHAN ZA

TİP GÖKHAN ZAN'I SAHAYA SÜRDÜ ANCAK...

Yerel seçimlerde Lütfü Savaş'ın adaylığının netlik kazanmasıyla Türkiye İşçi Partisi'nden dikkat çeken bir hamle gelmişti. TİP, Savaş'a karşı Gökhan Zan'ı aday gösterdi. Sosyal medyada ses kaydı iddiaları üzerine adaylığını geri çektiğini duyurdu. Gökhan Zan ise TİP'in açıklamasını kabul etmediğini belirterek sahadaki çalışmasına devam etti.

MEHMET ÖNTÜRK

AK PARTİ ÖNTÜRK'Ü ADAY GÖSTERDİ

Mehmet Öntürk, 2002-2007 Yılları arasında AK Parti Kırıkhan İlçe Başkanlığı görevinde bulundu. 24. Dönem AK Parti Hatay Milletvekili seçildi. Tarım Orman ve Köy İşleri Komisyonu, Çevre ve KİT Komisyonu Üyeliklerinde bulundu. İyi düzeyde İngilizce bilen Öntürk, evli ve 2 çocuk babasıdır.

SEÇİMİ KİM KAZANDI?

Yayın yasağının sona ermesiyle yerel seçimlerde, Hatay seçim sonuçları Mynet'te olacak. Hatay'da 2014 ve 2019'da yerel seçimleri CHP'nin adayı Lütfü Savaş Kazanmıştı. CHP yönetimi bu dönemde de Lütfü Savaş'ı 3. kez aday gösterdi.

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