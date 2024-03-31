Canlı İstanbul seçim sonuçları... Sadece büyükşehirde değil ilçelerde de sürprizler var, Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu kazanıyor?

Anlık canlı İstanbul seçim sonuçları burada! Milyonlarca vatandaş sandığa gitti ve oy kullandı. Saat 17:00 itibarıyla tüm Türkiye'de oy verme işlemi sona erdi, oy sayım işlemlerine geçildi. Vatandaşlar da yazılı, görsel basın da İstanbul seçim sonuçları noktasında yayın yasağının kalkmasını bekliyor. İzmir, Ankara, Şanlıurfa, Bursa ve Antalya da başlıca rekabetin yaşandığı şehirler arasında.

CANLI İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI! EKREM İMAMOĞLU MU MURAT KURUM MU KAZANACAK?

Hem Anadolu Ajansı hem de ANKA'dan sosyal medyaya seçim verileri akmaya başladı. Tüm gözle İstanbul seçim sonuçları aramasında! Anadolu Ajansı verilerinden de ilk sonuçlar gelmeye başladı. İstanbul’da saat 19:16 itibarıyla oyların 3,67’si sayıldı. Gelen ilk sonuçlara göre Ekrem İmamoğlu oyların yüzde 49’unu Murat Kurum ise oyların yüzde 42,83’ünü almış görünüyor. İlk sonuçlar geldi.

İLK SONUÇLARA GÖRE EKREM İMAMOĞLU ÖNDE!

BÜYÜK REKABET VAR!

Ayrıca başta İstanbul seçim sonuçları olmak üzere, Ankara, İzmir, Şanlıurfa, Antalya, Bursa gibi şehirlerden gelen ilk sonuçları da hızlı bir şekilde Mynet üzerinden öğrenebileceksiniz.

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI | ÜSKÜDAR, SANCAKTEPE, SARIYER... REKABET BÜYÜK

Sadece büyükşehirlerde değil İstanbul'un birçok ilçesinde de yoğun bir rekabet söz konusu. Bununla birlikte Sarıyer, Üsküdar, Tuzla, Bayrampaşa, Fatih, Beyoğlu, Sancaktepe, Silivri gibi ilçelerdeki seçim sonuçları da yakından takip edilecek.

AK PARTİ İLE YENİDEN REFAH PARTİSİ YARIŞIYOR

Deprem bölgesindeki şehirlerden Malatya ve Hatay'da da seçim sonuçları oldukça merak ediliyor. İki şehirde de yarışın AK Parti ile CHP arasında geçmesi bekleniyor. Şanlıurfa'da ise Yeniden Refah Partisi'nin yoğun bir atağı var. Şanlıurfa'da DEM Parti, AK Parti ve Yeniden Refah Partisi yarışıyor.







