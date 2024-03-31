Canlı Malatya seçim sonuçları! Malatya 2024 yerel seçim sonuçları belli oldu mu? AK Parti adayı Sami Er mi, CHP adayı Veli Ağbaba mı kazandı?

Türkiye 2024 yerel seçimleri için bugün sandık başına gitti. 61 milyon seçmenin oy kullanması beklenen yerel seçimlerde sandıklar 17.00’da kapandı ve oy sayım işlemlerine geçildi. Malatya seçim sonuçları da bölgede yaşayan vatandaşlar tarafından şimdiden merak edilmeye başlandı. Bu seçimde Yeniden Refah Partisi’nin de bölgede güçlü olduğu da iddia ediliyor. Durum böyle olunca da Malatya yerel seçimlerinde yarışın AK Parti, CHP ve Yeniden Refah Partisi arasında geçeceği yorumları yapılmıştı. İşte Malatya 2024 yerel seçim sonuçlarına dair tüm merak edilenler...

MALATYA SEÇİM SONUÇLARINI MYNET'TEN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

YSK tarafından getirilen yayın yasağı sona erer ermez yerel seçim sonuçları Mynet'te olacak. Mynet'in yerel seçime özel olarak hazırladığı 'Yerel seçim 2024' sayfasında il il seçim sonuçları canlı olarak takip edilebilecek.

MALATYA 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI BELLİ OLDU MU? KİM KAZANDI?

Malatya’da 2024 yerel seçim sonuçları için yarışın AK Parti adayı Sami Er ile CHP adayı Veli Ağababa arasında geçmesi bekleniyor. Yeniden Refah Partisi adayı Bilal Yıldırım’ın alacağı oy oranı da merak edilenler arasında. Malatya’da İYİ Parti’nin adayı ise Seyhmus Göçmez olmuştu.

2019 YEREL SEÇİMLERİNİ MALATYA’DA AK PARTİ KAZANMIŞTI

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Malatya Büyükşehir Belediyesini 305.588 alınan oy ve %68.47 oy oranı ile AK Parti adayı Selahattin Gürkan kazanmıştır.





