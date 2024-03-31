FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Canlı Malatya seçim sonuçları! Malatya 2024 yerel seçim sonuçları belli oldu mu? AK Parti adayı Sami Er mi, CHP adayı Veli Ağbaba mı kazandı?

Canlı Malatya seçim sonuçları! Malatya 2024 yerel seçim sonuçları belli oldu mu? AK Parti adayı Sami Er mi, CHP adayı Veli Ağbaba mı kazandı?

31.03.2024 15:58
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya seçim sonuçlarına dair araştırmalar yoğunlaştı. Yerel seçim sonuçlarında bu sene sürpriz olması beklenen iller arasında yer aldığı iddia edilen Malatya’da sonuçları belli olmaya başladı. Seçmen oy kullanmak için Malatya’da bugün sandık başına gitti. Peki, Malatya seçim sonuçlarında AK Parti adayı Sami Er mi CHP adayı Veli Ağbaba mı kazandı? İşte Malatya 2024 yerel seçim sonuçları ile ilgili tüm detaylar…

Canlı Malatya seçim sonuçları! Malatya 2024 yerel seçim sonuçları belli oldu mu? AK Parti adayı Sami Er mi, CHP adayı Veli Ağbaba mı kazandı?

Türkiye 2024 yerel seçimleri için bugün sandık başına gitti. 61 milyon seçmenin oy kullanması beklenen yerel seçimlerde sandıklar 17.00’da kapandı ve oy sayım işlemlerine geçildi. Malatya seçim sonuçları da bölgede yaşayan vatandaşlar tarafından şimdiden merak edilmeye başlandı. Bu seçimde Yeniden Refah Partisi’nin de bölgede güçlü olduğu da iddia ediliyor. Durum böyle olunca da Malatya yerel seçimlerinde yarışın AK Parti, CHP ve Yeniden Refah Partisi arasında geçeceği yorumları yapılmıştı. İşte Malatya 2024 yerel seçim sonuçlarına dair tüm merak edilenler...

MALATYA SEÇİM SONUÇLARINI MYNET'TEN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

YSK tarafından getirilen yayın yasağı sona erer ermez yerel seçim sonuçları Mynet'te olacak. Mynet'in yerel seçime özel olarak hazırladığı 'Yerel seçim 2024' sayfasında il il seçim sonuçları canlı olarak takip edilebilecek.

MALATYA 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI BELLİ OLDU MU? KİM KAZANDI?

Malatya’da 2024 yerel seçim sonuçları için yarışın AK Parti adayı Sami Er ile CHP adayı Veli Ağababa arasında geçmesi bekleniyor. Yeniden Refah Partisi adayı Bilal Yıldırım’ın alacağı oy oranı da merak edilenler arasında. Malatya’da İYİ Parti’nin adayı ise Seyhmus Göçmez olmuştu.

1

2019 YEREL SEÇİMLERİNİ MALATYA’DA AK PARTİ KAZANMIŞTI

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Malatya Büyükşehir Belediyesini 305.588 alınan oy ve %68.47 oy oranı ile AK Parti adayı Selahattin Gürkan kazanmıştır.

Yerel Seçim 2024


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Canlı Giresun yerel seçim sonuçları! Karadeniz'de heyecanlı yarış: Giresun yerel seçim sonuçlarında kim önde? AK Parti’nin adayı Aytekin Şenlikoğlu mu, CHP adayı Fuat Köse mi kazandı?Canlı Giresun yerel seçim sonuçları! Karadeniz'de heyecanlı yarış: Giresun yerel seçim sonuçlarında kim önde? AK Parti’nin adayı Aytekin Şenlikoğlu mu, CHP adayı Fuat Köse mi kazandı?
Kars yerel seçim sonuçlarını kim kazandı?Kars yerel seçim sonuçlarını kim kazandı?
Kahramanmaraş seçim sonuçlarını kim kazandı?Kahramanmaraş seçim sonuçlarını kim kazandı?
Anahtar Kelimeler:
Malatya yerel secim sonuclari Seçim 2024
En Çok Okunan Haberler
Devlet Bahçeli'ye ne oldu? Yüzündeki morluklar...

Devlet Bahçeli'ye ne oldu? Yüzündeki morluklar...

‘İmambakır Üküş’ detayı herkesi şaşırttı…

‘İmambakır Üküş’ detayı herkesi şaşırttı…

Muhtar adayları birbirine girdi, özel harekat müdahale etti

Muhtar adayları birbirine girdi, özel harekat müdahale etti

İstanbul seçim sonuçlarında yarış devam ediyor!

İstanbul seçim sonuçlarında yarış devam ediyor!

500 dolardan aşağıya satmıyor! 'Kendimi bildim bileli yapıp satarım'

500 dolardan aşağıya satmıyor! 'Kendimi bildim bileli yapıp satarım'

Yılmaz'dan "1 Nisan'da sonra bizi ne bekliyor?" sorusuna yanıt

Yılmaz'dan "1 Nisan'da sonra bizi ne bekliyor?" sorusuna yanıt

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda kaçırılmayacak fiyatlar

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda kaçırılmayacak fiyatlar

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Columbia, Camper, Levi's... Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Columbia, Camper, Levi's... Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.