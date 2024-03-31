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CANLI | MALTEPE canlı seçim sonuçları! Maltepe ilçesin yerel seçimi Kadem Ekşi mi Esin Köymen mi kazandı?

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
31.03.2024 18:52
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İstanbul'un gözde ilçelerinden Maltepe'de seçim heyecanı yaşanıyor. 31 Mart'ta sonucu en çok merak edilen ilçelerin başında da İstanbul Anadolu Yakası'ndaki Maltepe ilçesi de geliyor. Maltepe'de kıyasıya geçen yarışta seçimin kazanını AK Parti'nin adayı Kadem Ekşi mi CHP'nin adayı Esin Köymen mi oldu? İşte Maltepe yerel seçim sonuçları ile ilgili tüm bilgiler, detaylar ve merak edilenler...

CANLI | MALTEPE canlı seçim sonuçları! Maltepe ilçesin yerel seçimi Kadem Ekşi mi Esin Köymen mi kazandı?

Türkiye'de seçmenler belediye başkanlarını seçmen için sandık başına gitti. Yerel seçimlerin sonucu merakla takip edilirken Maltepe'de belediye başkanlığı yarışını AK Parti'nin adayı Kadem Ekşi'nin mi yoksa CHP'nin adayı Esin Köymen mi kazandı?

Maltepe'deki vatandaşlar Maltepe'deki seçim sonuçlarını merakla takip ediyor.

Maltepe seçim sonuçları belli olur olmaz Mynet’te tüm detayları öğrenebilirsiniz.

MALTEPE SEÇİM SONUÇLARINI BURADAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

AK PARTİ'NİN ADAYI KADEM EKŞİ

1965 yılında Rize'de doğan Kadem Ekşi ve orta öğrenimini İstanbul Maltepe'de tamamladı.

İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Ekşi, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı bünyesinde mühendis olarak çalıştı.

İBB Meclis Üyeliği, Deprem ve Doğal Afetler Komisyonu Başkanlığı görevlerini yerine getirdi. Ekşi, "Depremler, Dirençli Şehirler ve İstanbul" adlı kitabı var.

kademekşi

CHP'NİN ADAYI ESİN KÖYMEN

1974 yılında Rize'de dünyaya gelen Esin Köymen 1979 yılından beri Maltepe'de yaşıyor. Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü'nden mezun olan Köymen, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi'nde çeşitli komisyonlarda yer aldı.

TMMOB Mimarlar Odası Anadolu 2. Büyükkent Bölge Temsilciliği'nde iki dönem yönetim kurulu sekreterliği ve iki dönem başkanlığın ardından, 2018-2023 yılları arasında üç dönem İstanbul Büyükkent Şubesi'nin yönetim kurulu başkanlığını üstlendi.

esinköymen

Yerel Seçim 2024


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