CANLI PENDİK-SULTANBEYLİ seçim sonuçları: Pendik ve Büyükçekmece'de seçimi kim kazandı? AK Parti mi, CHP mi?

Pendik ve Sultanbeyli seçim sonuçları için nefesler tutuldu. Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için bugün sandık başına gitti. 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, 61 milyondan fazla seçmen, yaklaşık 208 bin sandıkta oy kullandı. Pendik ve Büyükçekmece'de oy kullanan vatandaşlar seçimi kimin kazandığını merak ediyorlar. İşte 31 Mart yerel seçim sonuçları ve oy oranları...

PENDİK-SULTANBEYLİ SEÇİM SONUÇLARINI MYNET'TEN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

YSK tarafından getirilen yayın yasağı sona erir ermez yerel seçim sonuçları Mynet'te olacak. Mynet'in yerel seçime özel olarak hazırladığı 'Yerel seçim 2024' sayfasında il il seçim sonuçları anbean canlı olarak takip edilebilecek.

Pendik'te seçimin AK Parti'nin mevcut Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ve CHP'nin adayı Süleyman Tarık Balyalı arasında geçeceği tahmin ediliyor.

PENDİK SEÇİM SONUÇLARINI BURADAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

AK PARTİ'NİN ADAYI AHMET CİN KİMDİR?

1966 yılında Sakarya'da dünyaya gelen Ahmet Cin Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun oldu.

Cin siyasi yaşamına Refah Partisi Pendik İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği ve Fazilet Partisi’nde Pendik İlçe Başkan Yardımcılığı görevleriyle başladı.

1999 Yerel Seçimlerinde Fazilet Partisi’nden Pendik Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi olarak seçildi. Aynı yıllarda Pendik Belediyesi Başkan Yardımcısı olarak hizmet verdi.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda çeşitli görevler alan Cin, 31 Mart 2019'da da Pendik Belediye Başkanlığı'na seçildi.

CHP'NİN ADAYI SÜLEYMAN TARIK BALYALI KİMDİR?

Süleyman Tarık Balyalı, 1973 yılında İstanbul, Pendik'te doğdu. Balyalı, Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun oldu.

1995 yılında CHP'de siyasete başlayan Balyalı, 1996 yılında CHP Pendik Gençlik Kolu Başkanı, 1998 – 1999 yılları arasında da CHP İstanbul İl Gençlik Kolu Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

2009 yılında yapılan yerel seçimlerde Pendik Belediyesi Meclis Üyeliğine seçilen Balyalı, görev süresi boyunca Pendik Belediye Meclisinde Grup Başkan Vekilliği, Denetim Komisyonu Üyeliği, Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliği görevlerinde bulundu.

2014 ve 2019 yıllarında yapılan yerel seçimlerde ise İstanbul Büyükşehir Belediye ve Pendik Belediye Meclis Üyeliklerine seçildi. Pendik Belediye Meclisinde Grup Başkan Vekilliği, Denetim Komisyonu Üyeliği, İBB'de Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliği gibi görevlerde bulundu.

SULTANBEYLİ SEÇİM SONUÇLARI

Sultanbeyli’de AK Parti'nin adayı Ali Tombaş ve CHP’nin adayı Ayhan Koç’un isimleri öne çıkıyor. Seçimin bu ikili arasında geçmesi bekleniyor. 2019 seçimlerinde ise AK Parti'nin adayı Hüseyin Keskin, yarışı önde götürerek belediye başkanlığına seçilmişti.



SULTANBEYLİ SEÇİM SONUÇLARINI BURADAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

AK PARTİ'NİN ADAYI ALİ TOMBAŞ KİMDİR?

2014 Sultanbeyli Yerel Seçimleri, 2014 Cumhurbaşkanlığı Seçimi, 2015 Haziran-Kasım Genel Seçimleri ve 2017 Anayasa Referandumu Halk Oylaması’nda Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) Başkanlığı görevinde bulunan, evli ve 2 çocuk babası olan Ali Tombaş, AK Parti Sultanbeyli 6. ve 7. Olağan İlçe Kongrelerinde İlçe Başkanı olarak seçilmiştir.

CHP'NİN ADAYI AYHAN KOÇ KİMDİR?

2009 yılındaki Yerel Seçimlerde Belediye Meclis Üyeliği’ne seçilen Ayhan Koç, 2014 yılında ikinci kez belediye meclis üyeliğine seçilmiş ve belediye başkan yardımcılığı yapmıştır. Evli ve 2 çocuk babası olan Ayhan Koç, 31 Mart 2019 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Seçimlerinden sonra İBB Mezarlıklar Daire Başkanlığı görevine atanmıştır.





