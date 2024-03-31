FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. CANLI PENDİK-SULTANBEYLİ seçim sonuçları: Pendik ve Büyükçekmece'de seçimi kim kazandı? AK Parti mi, CHP mi?

CANLI PENDİK-SULTANBEYLİ seçim sonuçları: Pendik ve Büyükçekmece'de seçimi kim kazandı? AK Parti mi, CHP mi?

31.03.2024 18:45
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pendik ve Sultanbeyli'ye ait seçim sonuçları merak ediliyor. Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 61 milyondan fazla seçmen sandık başına gitti. Seçim sonucunda il/ilçe belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyeleri ile il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlendi. Peki, Pendik ve Büyükçekmece'de seçimi kim kazandı? AK Parti mi, CHP mi? İşte tüm merak edilenler...

CANLI PENDİK-SULTANBEYLİ seçim sonuçları: Pendik ve Büyükçekmece'de seçimi kim kazandı? AK Parti mi, CHP mi?

Pendik ve Sultanbeyli seçim sonuçları için nefesler tutuldu. Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için bugün sandık başına gitti. 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, 61 milyondan fazla seçmen, yaklaşık 208 bin sandıkta oy kullandı. Pendik ve Büyükçekmece'de oy kullanan vatandaşlar seçimi kimin kazandığını merak ediyorlar. İşte 31 Mart yerel seçim sonuçları ve oy oranları...

PENDİK-SULTANBEYLİ SEÇİM SONUÇLARINI MYNET'TEN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

YSK tarafından getirilen yayın yasağı sona erir ermez yerel seçim sonuçları Mynet'te olacak. Mynet'in yerel seçime özel olarak hazırladığı 'Yerel seçim 2024' sayfasında il il seçim sonuçları anbean canlı olarak takip edilebilecek.

Pendik'te seçimin AK Parti'nin mevcut Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ve CHP'nin adayı Süleyman Tarık Balyalı arasında geçeceği tahmin ediliyor.

PENDİK SEÇİM SONUÇLARINI BURADAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

ahmetcin

AK PARTİ'NİN ADAYI AHMET CİN KİMDİR?

1966 yılında Sakarya'da dünyaya gelen Ahmet Cin Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun oldu.

Cin siyasi yaşamına Refah Partisi Pendik İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği ve Fazilet Partisi’nde Pendik İlçe Başkan Yardımcılığı görevleriyle başladı.

1999 Yerel Seçimlerinde Fazilet Partisi’nden Pendik Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi olarak seçildi. Aynı yıllarda Pendik Belediyesi Başkan Yardımcısı olarak hizmet verdi.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda çeşitli görevler alan Cin, 31 Mart 2019'da da Pendik Belediye Başkanlığı'na seçildi.

tarıkbalyalı

CHP'NİN ADAYI SÜLEYMAN TARIK BALYALI KİMDİR?

Süleyman Tarık Balyalı, 1973 yılında İstanbul, Pendik'te doğdu. Balyalı, Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun oldu.

1995 yılında CHP'de siyasete başlayan Balyalı, 1996 yılında CHP Pendik Gençlik Kolu Başkanı, 1998 – 1999 yılları arasında da CHP İstanbul İl Gençlik Kolu Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

2009 yılında yapılan yerel seçimlerde Pendik Belediyesi Meclis Üyeliğine seçilen Balyalı, görev süresi boyunca Pendik Belediye Meclisinde Grup Başkan Vekilliği, Denetim Komisyonu Üyeliği, Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliği görevlerinde bulundu.

2014 ve 2019 yıllarında yapılan yerel seçimlerde ise İstanbul Büyükşehir Belediye ve Pendik Belediye Meclis Üyeliklerine seçildi. Pendik Belediye Meclisinde Grup Başkan Vekilliği, Denetim Komisyonu Üyeliği, İBB'de Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliği gibi görevlerde bulundu.

SULTANBEYLİ SEÇİM SONUÇLARI

Sultanbeyli’de AK Parti'nin adayı Ali Tombaş ve CHP’nin adayı Ayhan Koç’un isimleri öne çıkıyor. Seçimin bu ikili arasında geçmesi bekleniyor. 2019 seçimlerinde ise AK Parti'nin adayı Hüseyin Keskin, yarışı önde götürerek belediye başkanlığına seçilmişti.

SULTANBEYLİ SEÇİM SONUÇLARINI BURADAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

ali tombaş

AK PARTİ'NİN ADAYI ALİ TOMBAŞ KİMDİR?

2014 Sultanbeyli Yerel Seçimleri, 2014 Cumhurbaşkanlığı Seçimi, 2015 Haziran-Kasım Genel Seçimleri ve 2017 Anayasa Referandumu Halk Oylaması’nda Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) Başkanlığı görevinde bulunan, evli ve 2 çocuk babası olan Ali Tombaş, AK Parti Sultanbeyli 6. ve 7. Olağan İlçe Kongrelerinde İlçe Başkanı olarak seçilmiştir.

ayhan koç

CHP'NİN ADAYI AYHAN KOÇ KİMDİR?

2009 yılındaki Yerel Seçimlerde Belediye Meclis Üyeliği’ne seçilen Ayhan Koç, 2014 yılında ikinci kez belediye meclis üyeliğine seçilmiş ve belediye başkan yardımcılığı yapmıştır. Evli ve 2 çocuk babası olan Ayhan Koç, 31 Mart 2019 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Seçimlerinden sonra İBB Mezarlıklar Daire Başkanlığı görevine atanmıştır.

Yerel Seçim 2024


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
CANLI İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI! CANLI İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI!
Kars yerel seçim sonuçlarını kim kazandı?Kars yerel seçim sonuçlarını kim kazandı?
Kahramanmaraş seçim sonuçlarını kim kazandı?Kahramanmaraş seçim sonuçlarını kim kazandı?
Anahtar Kelimeler:
seçim sonuçları Pendik Sultanbeyli Seçim 2024
En Çok Okunan Haberler
Sandıkların kapanmasına dakikalar kala son seçim anketi!

Sandıkların kapanmasına dakikalar kala son seçim anketi!

Devlet Bahçeli'ye ne oldu? Yüzündeki morluklar...

Devlet Bahçeli'ye ne oldu? Yüzündeki morluklar...

CANLI | İSTANBUL İLK SEÇİM SONUÇLARI!

CANLI | İSTANBUL İLK SEÇİM SONUÇLARI!

Sandıklar kapandı, oy sayımı başladı...

Sandıklar kapandı, oy sayımı başladı...

500 dolardan aşağıya satmıyor! 'Kendimi bildim bileli yapıp satarım'

500 dolardan aşağıya satmıyor! 'Kendimi bildim bileli yapıp satarım'

Adıyaman seçim sonuçları Mynet'te olacak!

Adıyaman seçim sonuçları Mynet'te olacak!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda kaçırılmayacak fiyatlar

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda kaçırılmayacak fiyatlar

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Columbia, Camper, Levi's... Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Columbia, Camper, Levi's... Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.