Uygulamalı mevzuat eğitimlerinin on dördüncüsü İstanbul’da gerçekleştiriliyor

Basın İlan Kurumu Genel Kurul Toplantı Salonunda gerçekleştirilen eğitime, İstanbul ilinde resmî ilan ve reklam yayınlama hakkına sahip gazete ve internet haber sitelerinin temsilcileri katıldı.

4-5 Kasım 2026 tarihlerinde 4 oturum şeklinde gerçekleştirilecek olan eğitimin açılışında konuşan Basın İlan Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Dr. İbrahim Delibaş, basın camiasının kıymetli temsilcilerini ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Delibaş, eğitim kapsamında Kurumun görev ve yetkileri, resmi ilanların yayın süreci, kadroya ilişkin yükümlülükler, beyan sistemi, içerik, kaynak kullanımı ve sektörel defter gibi, mevzuatın basın kuruluşlarını ilgilendiren tüm boyutlarının ayrıntılı şekilde ele alınacağını kaydetti.

Eğitim başlıklarının mevzuatın daha iyi anlaşılmasına ve uygulamada karşılaşan tereddütlerin giderilmesine katkı sağlayacağına inandığını ifade eden Delibaş, mevzuatın Kurum personeli tarafından basın temsilcilerine bire bir aktarılmasının önemine dikkati çekti.

Genel Müdür Yardımcısı Delibaş, “Temel hedefimiz, eğitimlerin tamamlanmasının ardından mevzuatın uygulama boyutuyla alakalı kafanızda hiçbir soru işareti kalmamasıdır” açıklamasında bulundu.

Kurumun, yapay zekâ başta olmak üzere teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek görev alanındaki süreli yayınların bu dönüşüme uyum sağlamasına yönelik çalışmalar yürüttüğünü belirten Delibaş, şöyle konuştu:

“Genel Müdürümüz Sayın Abdulkadir Çay’ın bu konudaki vizyonu oldukça açık. Yeni gelişmeleri yakından takip ederken hem Kurumumuzu hem de yayınlarımızı bu sürece hazırlayarak daha ileriye taşıma arzusundayız. Bu doğrultuda sizlerle kuracağımız her türlü iletişim ve gerçekleştireceğimiz bilgi alışverişi bize önemli katkılar sağlayacaktır.”

Programda söz alan Basın İlan Kurumu İstanbul Bölge Müdürü Ökkeş Buğra Atılgan ise basın sektörünün dijitalleşmenin etkisiyle tarihindeki en büyük dönüşümlerden birini yaşadığını belirterek, yayıncılık alanındaki bu değişimin hukuki ve idari düzenlemelerin de günün ihtiyaçları doğrultusunda ele alınmasını gerekli kıldığını kaydetti.

Bu doğrultuda basının dijital dönüşüm sürecinin gereklerini yerine getirmeye gayret ettiklerini dile getiren Atılgan, şunları ifade etti:

“Resmî ilan ve reklam sisteminin daha etkin, hızlı ve sağlıklı işlemesini sağlamak amacıyla çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Bugün gerçekleştireceğimiz eğitim programıyla, mevzuata uyum sürecinde karşılaşılan tereddütlerin giderilmesini ve uygulama birliğinin güçlendirilmesini hedefliyoruz. Bunun yanı sıra, siz değerli basın mensuplarımızın sahadaki deneyim ve değerlendirmelerini dinleyerek, sektörün ihtiyaçlarını doğrudan ele alabileceğimiz bir istişare ortamı oluşturmayı da önemsiyoruz.”

Açılış konuşmalarının ardından Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü personeli tarafından verilen eğitimde, Kurumun görev alanındaki süreli yayınların resmî ilan ve reklam yayımlama hakkına ilişkin yükümlülükleri, ilan ve denetim süreçleri kapsamında iki başlıkta ele alındı.

Eğitimde, ilanların belirlenen tarihte eksiksiz olarak yayımlanması, alan adı değişikliklerinde izlenmesi gereken süreç, ek göstergeler ve kadrolarda yer alacak fikir işçilerinde aranacak asgari şartlar hakkında katılımcılara hatırlatmalar yapıldı.

Ayrıca, 1 Ocak 2027 tarihinde yürürlüğe girecek olan “Resmî İlanların İnternet Haber Sitelerinde Yayınlanmasına Dair Tebliğ” ile “İnternet Haber Sitelerinin Teknik Kurallarına Dair Tebliğ” kapsamında yapılan değişiklikler hakkında bilgi verildi.

Mevzuat eğitimi, yarın düzenlenecek iki oturumla devam edecek. Bir sonraki eğitim, 11 Kasım tarihinde Adana Bölge Müdürlüğü ev sahipliğinde yapılacak.