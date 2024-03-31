CANLI | ŞİŞLİ ve ZEYTİNBURNU seçim sonuçları! Sandıklar kapandı, herkesin gözü kulağı seçim sonuçlarında: Şişli ve Zeytinburnu seçim sonucunda kim kazandı?

İstanbul seçim sonuçları hem büyükşehir belediyesi hem de ilçe belediyeleri itibarıyla yakından takip ediliyor. 31 Mart yerel seçimleri için İstanbullular sandık başına gidip oyunu kullandı. Şişli ve Zeytinburnu'nda kıyasıya bir rekabet söz konusuydu. Peki Şişli ve Zeytinburnu'nda seçimi kim kazandı? Şişli ve Zeytinburnu seçim sonuçlarını Mynet'ten canlı takip edebilirsiniz.

ŞİŞLİ 2019 SEÇİM SONUÇLARI

Şişli'de 2019'da gerçekleşen yerel seçim sonuçlarında ilk üç sıra şöyleydi:

CHP: %48.49 (Muammer Keskin)

DSP: %28.89

AK Parti: %20.88

2024 ŞİŞLİ BELEDİYESİ BAŞKAN ADAYLARI

2024'te Şişli seçiminde de yarışa birçok aday dahil oldu. İşte adaylardan bazıları:

AK Parti: Gökhan Yüksel

CHP: Resul Emrah Şahan

İYİ Parti: Ahmet Ünal

Yeniden Refah Partisi: Gülşen Kılınçer

ŞİŞLİ SEÇİM SONUÇLARINI CANLI TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

AK PARTİ ŞİŞLİ ADAYI GÖKHAN YÜKSEL KİMDİR?

Maltepe Üniversitesi Mimarlık bölümünden mezun olan Mimar Gökhan Yüksel, AK Parti'de; İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği, İlçe Başkan Yardımcılığı, Belediye Meclis Üyeliği ve İlçe Başkanlığı görevlerini üstlenmişti.

CHP ŞİŞLİ ADAYI RESUL EMRAH ŞAHAN KİMDİR?

CHP Şişli Belediye Başkan Adayı Resul Emrah Şahan, 2013 yılında katıldığı Cumhuriyet Halk Partisinde, Ekrem İmamoğlu’nun adaylığı sürecinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2019 Seçimleri Politika ve Projeler Bildirgesinin hazırlanmasında teknik çalışmaların ana koordinasyonunu yönetti. Şahan, 2019-2023 yılları arasında İstanbul Planlama Ajansı Başkanlığı, Bimtaş Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Şişli Belediyesi Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

2019 ZEYTİNBURNU SEÇİM SONUÇLARI

AK Parti: %50.42 ( Ömer Arısoy)

CHP: %46,08

2024 ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ BAŞKAN ADAYLARI

AK Parti: Ömer Arısoy

CHP: Onur Soytürk

İYİ Parti: Kürşat Özer

Yeniden Refah Partisi: Gökhan Kasap

ZEYTİNBURNU SEÇİM SONUÇLARINI CANLI TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

AK PARTİ ZEYTİNBURNU ADAYI ÖMER ARISOY KİMDİR?

AK Parti'nin adayı Ömer Arısoy, 31 Mart 2019 mahalli idareler seçiminde yarışı önde götürerek Zeytinburnu Belediye Başkanlığına seçilmişti. 31 Mart 2019 yerel seçiminde Zeytinburnu ilçesinin 5. Belediye Başkanı olarak seçilen Ömer Arısoy, Türk Dünyası Belediyeler Birliği yönetim kurulu üyesidir.

CHP ZEYTİNBURNU ADAYI ONUR SOYTÜRK KİMDİR?

Kasım 2019 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul İmar İnşaat A.Ş Genel Müdürlüğü’ne atanan Onur Soytürk 4 yıl boyunca bu görevi yürütmüş, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri için ise CHP’den Zeytinburnu Belediye Başkanı adayı olmuştur.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





