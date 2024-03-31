CANLI | ŞİŞLİ ve ZEYTİNBURNU seçim sonuçları! Sandıklar kapandı, herkesin gözü kulağı seçim sonuçlarında: Şişli ve Zeytinburnu seçim sonucunda kim kazandı?

İstanbul seçim sonuçları hem büyükşehir belediyesi hem de ilçe belediyeleri itibarıyla yakından takip ediliyor. 31 Mart yerel seçimleri için İstanbullular sandık başına gidip oyunu kullandı. Şişli ve Zeytinburnu'nda kıyasıya bir rekabet söz konusuydu. Peki Şişli ve Zeytinburnu'nda seçimi kim kazandı? Şişli ve Zeytinburnu seçim sonuçlarını Mynet'ten canlı takip edebilirsiniz.
Şişli'de 2019'da gerçekleşen yerel seçim sonuçlarında ilk üç sıra şöyleydi:
CHP: %48.49 (Muammer Keskin)
DSP: %28.89
AK Parti: %20.88
2024'te Şişli seçiminde de yarışa birçok aday dahil oldu. İşte adaylardan bazıları:
AK Parti: Gökhan Yüksel
CHP: Resul Emrah Şahan
İYİ Parti: Ahmet Ünal
Yeniden Refah Partisi: Gülşen Kılınçer
ŞİŞLİ SEÇİM SONUÇLARINI CANLI TAKİP EDEBİLİRSİNİZ
Maltepe Üniversitesi Mimarlık bölümünden mezun olan Mimar Gökhan Yüksel, AK Parti'de; İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği, İlçe Başkan Yardımcılığı, Belediye Meclis Üyeliği ve İlçe Başkanlığı görevlerini üstlenmişti.
CHP Şişli Belediye Başkan Adayı Resul Emrah Şahan, 2013 yılında katıldığı Cumhuriyet Halk Partisinde, Ekrem İmamoğlu’nun adaylığı sürecinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2019 Seçimleri Politika ve Projeler Bildirgesinin hazırlanmasında teknik çalışmaların ana koordinasyonunu yönetti. Şahan, 2019-2023 yılları arasında İstanbul Planlama Ajansı Başkanlığı, Bimtaş Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Şişli Belediyesi Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.
AK Parti: %50.42 ( Ömer Arısoy)
CHP: %46,08
AK Parti: Ömer Arısoy
CHP: Onur Soytürk
İYİ Parti: Kürşat Özer
Yeniden Refah Partisi: Gökhan Kasap
ZEYTİNBURNU SEÇİM SONUÇLARINI CANLI TAKİP EDEBİLİRSİNİZ
AK Parti'nin adayı Ömer Arısoy, 31 Mart 2019 mahalli idareler seçiminde yarışı önde götürerek Zeytinburnu Belediye Başkanlığına seçilmişti. 31 Mart 2019 yerel seçiminde Zeytinburnu ilçesinin 5. Belediye Başkanı olarak seçilen Ömer Arısoy, Türk Dünyası Belediyeler Birliği yönetim kurulu üyesidir.
Kasım 2019 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul İmar İnşaat A.Ş Genel Müdürlüğü’ne atanan Onur Soytürk 4 yıl boyunca bu görevi yürütmüş, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri için ise CHP’den Zeytinburnu Belediye Başkanı adayı olmuştur.