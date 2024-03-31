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CANLI | TRABZON seçim sonuçları: AK Parti'nin "kalesinde" seçimi kim kazandı? Gözler Trabzon için seçim sonuçlarında! AK Partili Ahmet Metin Genç mi CHP'li Hasan Süha Saral mı kazandı?

31.03.2024 16:50
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Trabzon seçim heyecanın en yoğun yaşandığı illerden biri! 81 ilde olduğu gibi Trabzon'da da vatandaşlar 31 Mart yerel seçimleri için sandık başına gidip oyunu kullandı. Seçim yasaklarının kalkmasıyla birlikte gözler Trabzon seçim sonuçlarında olacak. Peki AK Parti'nin "kalesi" olarak anılan Trabzon'da seçimi kim kazandı; AK Parti'nin adayı Ahmet Metin Genç mi CHP'li Hasan Süha Saral mı?

CANLI | TRABZON seçim sonuçları: AK Parti'nin "kalesinde" seçimi kim kazandı? Gözler Trabzon için seçim sonuçlarında! AK Partili Ahmet Metin Genç mi CHP'li Hasan Süha Saral mı kazandı?

Türkiye'nin seçim günü geldi çattı. 81 ilde sandıklar kuruldu, vatandaşlar yeni yerel yöneticilerini seçmek için tercih ettiği ettiği adaylara oyunu verdi. Trabzon Büyükşehir Belediyesi seçim sonuçları Türkiye genelinde büyük merakla takip ediliyor. Trabzon seçim sonuçlarını Mynet'ten canlı takip edebilirsiniz.

2019 TRABZON SEÇİM SONUÇLARI

2019 yerel seçimlerinde Trabzon'da ipi göğüsleyen açık ara farkla AK Parti olmuştu. Yüzde 64,61 ile seçimi kazanan AK Parti'yi Millet İttifakı'nın İYİ Parti'den ortak adayı ikinci sırada yüzde 29,53 oy oranıyla takip etmişti.

31 MART'TA TRABZON'UN SEÇİMİNDE GÖZLER BU ADAYLARDA

2024'e geldiğimizde ise AK Parti, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'i Trabzon Büyükşehir Belediyesi başkan adayı gösterdi. Trabzon'daki seçim yarışına CHP'den Hasan Süha Saral, İYİ Parti'den ise Muhammet Erkan dahil oldu.

TRABZON SEÇİM SONUÇLARINI CANLI TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

AK PARTİ TRABZON ADAYI AHMET METİN GENÇ KİMDİR?

1972 yılında Trabzon'da doğan Ahmet Metin Genç, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

2001 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kuruluşunda, Trabzon Kurucu İl Yönetim Kurulu Üyeliği, İl Başkan Yardımcılığı ve İl Sekreterliği görevlerinde bulundu.

2002 yılında İl Yönetim Kurulu tarafından AK Parti Trabzon İl Başkanlığı'na seçildi.

2004 yılında AK Parti Genel Merkezi tarafından il başkanlığına atandı.

2006 ve 2009 yıllarında yapılan AK Parti olağan il kongrelerinde il başkanlığına seçildi.

2007 genel seçimlerinde 7.sıra milletvekili adayı oldu. 2014 mahalli idareler seçimlerinde Ortahisar Belediyesi'nin kurucu belediye başkanı seçildi.

2019 mahalli idareler seçimlerinde yeniden seçildiği Ortahisar Belediye Başkanlığı görevini sürdürdü.

ahmetmetingeç

CHP TRABZON ADAYI HASAN SÜHA SARAL KİMDİR?

1964 yılında Trabzon'da dünyaya geldi. Karadeniz Teknik Üniversitesinden Elektronik Mühendisi olarak mezun oldu.

TEK bünyesinde Başmühendislik, Grup Başmühendisliği, Müdür yardımcılığı görevlerini yürüttü. TELSIM, Aycell/AVEA ve TURKCELL'de yöneticilik yaptı.

2016 yılında tekrar Kamuda, Enerji Bakanlığı bünyesinde ArGe Yöneticisi olarak görev yaptı.

hasansuhaaralBu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Yerel Seçim 2024


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