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  4. CANLI | TUNCELİ seçim sonuçları: "Komünist başkan" Maçoğlu'ndan sonra Tunceli'de kim kazandı? Gözler seçim sonuçlarında! AK Partili Erkan Eroğlu mu CHP'li Ali Mustafa Çelik mi kazandı?

CANLI | TUNCELİ seçim sonuçları: "Komünist başkan" Maçoğlu'ndan sonra Tunceli'de kim kazandı? Gözler seçim sonuçlarında! AK Partili Erkan Eroğlu mu CHP'li Ali Mustafa Çelik mi kazandı?

31.03.2024 17:13
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Türkiye seçimini yaptı, sandıklar kapandı! 31 Mart yerel seçimlerinde sandıkların kapanmasıyla oy sayım işlemi başladı. Gözler seçim sonuçlarına çevrildi. Tunceli de seçim sonuçları merak edilen iller arasında. "Komünist başkan" olarak anılan Fatih Mehmet Maçoğlu'nun Kadıköy'de aday olmasının ardından Tunceli'de seçimi kim kazandı? AK Parti'nin adayı Erkan Eroğlu mu CHP'nin adayı Ali Mustafa Çelik mi?

CANLI | TUNCELİ seçim sonuçları: "Komünist başkan" Maçoğlu'ndan sonra Tunceli'de kim kazandı? Gözler seçim sonuçlarında! AK Partili Erkan Eroğlu mu CHP'li Ali Mustafa Çelik mi kazandı?

Türkiye'nin gözü kulağı sandıklarda. Özellikle de Tunceli seçim sonuçları seçmenlerin en çok araştırdığı konu başlıkları arasında geliyor. Zira mevcut başkan Fatih Mehmet Maçoğlu, TKP'nin Kadıköy adayı oldu. Peki Tunceli'de 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçlarının kazananı kim? Mynet üzerinden Tunceli seçim sonuçlarını canlı takip edebilirsiniz.

2019'DA TUNCELİ'Yİ "KOMÜNİST BAŞKAN" KAZANMIŞTI

2019'da Tunceli'de seçimi Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) adayı Fatih Mehmet Maçoğlu kazanmıştı. "Komünist başkan" olarak Maçoğlu'nu HDP yüzde 28,21, CHP ise yüzde 20,59 ile takip ediyordu.

maçoğul

2024'TE DE GÖZLER TUNCELİ SEÇİM SONUÇLARINDA

Fatih Mehmet Maçoğlu 2024 yerel seçimlerinde partisinin Kadıköy adayı oldu. TKP bu seçimde Özcan Sarısaltık'ı aday gösterdi. Tunceli seçim sonuçları için gözlerin çevrildiği diğer adaylar arasında AK Parti'den Erkan Eroğlu, CHP'den Ali Mustafa Çelik var.

TUNCELİ SEÇİM SONUÇLARINI CANLI TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

AK PARTİ TUNCELİ ADAYI ERKAN EROĞLU KİMDİR?

1966 yılında Tunceli'de doğan Erkan Eroğlu, Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde mezun oldu.

Eroğlu birçok STK'da görev yapmakta.

erkaneroğlu

CHP TUNCELİ ADAYI ALİ MUSTAFA ÇELİK KİMDİR?

1969 yılında Tunceli'de doğan Ali Mustafa Çelik Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğitim bölümünden mezun oldu.
Eskişehir Yunus Emre Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesinde öğretmenlik hayatına başlamıştır.

Daha sonra Tunceli Namık Kemal Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesinde öğretmen, müdür yardımcılığı ve okul müdürlüğü görevlerinde bulundu. Milli Eğitim Şube Müdürlüğü görevini yürüttü.

Eskişehir’ de Eğit-Der ve Eğit-Sen kuruluş çalışmalarına katılmış ve uzun yıllar aktif sendikal çalışmalar yürüttü.

2020 – 2023 Yıllarında Cumhuriyet Halk Partisi Tunceli İl Başkanlığı ve Kurultay Delegeliği yaptı.

alimustafaçelikBu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Yerel Seçim 2024


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Tunceli Seçim 2024
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