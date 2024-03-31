CANLI | TUNCELİ seçim sonuçları: "Komünist başkan" Maçoğlu'ndan sonra Tunceli'de kim kazandı? Gözler seçim sonuçlarında! AK Partili Erkan Eroğlu mu CHP'li Ali Mustafa Çelik mi kazandı?

Türkiye'nin gözü kulağı sandıklarda. Özellikle de Tunceli seçim sonuçları seçmenlerin en çok araştırdığı konu başlıkları arasında geliyor. Zira mevcut başkan Fatih Mehmet Maçoğlu, TKP'nin Kadıköy adayı oldu. Peki Tunceli'de 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçlarının kazananı kim? Mynet üzerinden Tunceli seçim sonuçlarını canlı takip edebilirsiniz.

2019'DA TUNCELİ'Yİ "KOMÜNİST BAŞKAN" KAZANMIŞTI

2019'da Tunceli'de seçimi Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) adayı Fatih Mehmet Maçoğlu kazanmıştı. "Komünist başkan" olarak Maçoğlu'nu HDP yüzde 28,21, CHP ise yüzde 20,59 ile takip ediyordu.

2024'TE DE GÖZLER TUNCELİ SEÇİM SONUÇLARINDA

Fatih Mehmet Maçoğlu 2024 yerel seçimlerinde partisinin Kadıköy adayı oldu. TKP bu seçimde Özcan Sarısaltık'ı aday gösterdi. Tunceli seçim sonuçları için gözlerin çevrildiği diğer adaylar arasında AK Parti'den Erkan Eroğlu, CHP'den Ali Mustafa Çelik var.

TUNCELİ SEÇİM SONUÇLARINI CANLI TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

AK PARTİ TUNCELİ ADAYI ERKAN EROĞLU KİMDİR?

1966 yılında Tunceli'de doğan Erkan Eroğlu, Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde mezun oldu.

Eroğlu birçok STK'da görev yapmakta.

CHP TUNCELİ ADAYI ALİ MUSTAFA ÇELİK KİMDİR?

1969 yılında Tunceli'de doğan Ali Mustafa Çelik Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğitim bölümünden mezun oldu.

Eskişehir Yunus Emre Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesinde öğretmenlik hayatına başlamıştır.

Daha sonra Tunceli Namık Kemal Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesinde öğretmen, müdür yardımcılığı ve okul müdürlüğü görevlerinde bulundu. Milli Eğitim Şube Müdürlüğü görevini yürüttü.

Eskişehir’ de Eğit-Der ve Eğit-Sen kuruluş çalışmalarına katılmış ve uzun yıllar aktif sendikal çalışmalar yürüttü.

2020 – 2023 Yıllarında Cumhuriyet Halk Partisi Tunceli İl Başkanlığı ve Kurultay Delegeliği yaptı.

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





