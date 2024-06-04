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Canlı yayında dikkat çeken asgari ücret çıkışı! 'Kabul etmiyorum' diyerek tepki gösterdi: 'En az...'

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
04.06.2024 13:14
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Mayıs ayında enflasyonda zirve görülürken milyonlarca çalışanın gündeminde de ara zam var. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ara zamma kapıları kapatsa da asgari ücrete ara zam beklentisi sürüyor. Asgari ücrete ara zam yapılırsa oran ne olabilir?

Canlı yayında dikkat çeken asgari ücret çıkışı! 'Kabul etmiyorum' diyerek tepki gösterdi: 'En az...'

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre Mayıs 2024’te yıllık enflasyon yüzde 75,5’e ulaştı. Ekonomi yönetimi zirvenin ardından enflasyonda düşüşün başlayacağını belirtse de emekliler ve asgari ücretlilerin artış beklentisi de artıyor. TİM Başkanı Mustafa Gültepe'nin asgari ücret çıkışına eleştiren gazeteci Yavuz Barlas, "Yüzde 20 artırsak kabaca bu enflasyona göre bu maaşın 20 bin TL'den aşağı olmaması lazım. Emeklilere verilen yüzde 25'lik zammın asgari ücretliye de yapılması gerek" düşüncesini dile getirdi.

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Habertürk yayınında konuşan Barlas, emekli maaşlarıyla ilgili de "Kök maaşın düşük seviyesi nedeniyle zamda neredeyse bir değişiklik oluşmuyor. 4 milyon kişi de prim ödedikleri gün sayısı itibariyla aslında bu rakamları alıyorlar ama insani yaşam bedeli bakarsak buna rakamın düşüklüğü bundan kaynaklanıyor." dedi.

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"ENFLASYONU ARTIRIYOR ARGÜMANINI KABUL ETMİYORUM"

Barlas maaş artışlarına yönelik, "Bu rakamlar yaşanacak rakamlar değil. Zor günlerde enflasyonu artıracak bahanesiyle maaşlarda daha yüksek seviyelere çıkarılmamasını ben anlamıyorum. Enflasyonu artırıyor argümanını kabul etmiyorum." diye konuştu.

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"HEP BİRLİKTE HARCAMADIK Kİ HEP BİRLİKTE BEDEL ÖDEYELİM"

TİM Başkanı Gültepe'nin asgari ücret açıklamasına yönelik de Barlas, "Hep birlikte harcamadık ki hep birlikte bedel ödeyelim. Hep birlikte harcamış, hep birlikte zenginleşmiş olsaydık biz de hep birlikte bedel ödeyelim. Hep böyle oluyor. Harcayan ile bedel ödeyen farklı oluyor. Kim zenginleştiyse ona bakılsın" dedi.

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"EN AZ 20 BİN TL OLMALI"

Barlas sözlerini şöyle sürdürdü:

"Zenginleşen bir asgari ücretli görmedim ben. Yanlış bir tartışma. Hazirandan aralık ayına kadar en az yüzde 15, ortalama yüzde 20'lik bir enflasyon artışı olacak.

Yüzde 20 artırsak kabaca bu enflasyona göre bu maaşın 20 bin TL'den aşağı olmaması lazım. Emeklilere verilen yüzde 25'lik zammın asgari ücretliye de yapılması lazım. En azından asgari ücretli olduğu seviyeyi koruyabilsin.

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"OTURUP ET FİYATLARINA BAKIYOR MU TİM BAŞKANI"

Oturup et fiyatlarına bakıyor mu TİM Başkanı ya da iş dünyasında aynı argümanı sunanlar.
Yılbaşında kıyma 150-200 TL arasında civarındaydı, 90 kilo kıyma alınabiliyordu. Bugün 450-520 lira arasında değişiyor. Üçte biri erimiş. "


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