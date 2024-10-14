Canlı yayında damga vergisine dikkat çekti! "Küçük işletmeyi boğar" dedi... SGK Uzmanı Ozan Bingöl vergi düzenine sitem etti

AK Parti geçtiğimiz cuma günü gündeme bomba gibi düşen kanun teklifini TBMM'ye sunmuştu. Salı günü Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek olan yeni torba yasası için uzmanlar detayları aktarmaya devam ediyor.

Vatandaşların en çok konuştuğu 100 bin liralık kredi kartı limitine 750 liralık verginin olmasının dışında ise birçok ayrıntı var.

Bu yıl maliye 143 milyar lira damga vergisi alarak 50 milyar liralık bir kaynağı fona aktarılacak.

SZC TV'nin Ebru Baki ile Para Politikası programına katılan SGK Uzmanı Ozan Bingöl, canlı yayında damga vergisine dikkat çekti.

"DAMGA VERGİSİ İLKEL"

Bingöl, bu kanun teklifinde en önemli noktalarında birinin de damga vergisi olduğuna dikkat çekerek, "Sen küçücük bir işletmecisin, sanayide tornavıcısın yanında bir ya da iki kişiyi çalıştırıyorsun. Sadece üç beyyanameden para kazanmasan dahi aylık muhtasar, aylık KDV'den üç tane geçici vergiden 9 bin 500 liradan vergi ödüyorsun, 1 kuruş dahi kazanmasan bile. Bu arada zaten damga vergisi ilkel, biz yıllardan beri kaldırılsın diye uğraşıyoruz. Kaldırmayı bırakın geldiğimiz noktada adaletsizliğe bakar mısınız?"

Bingöl, 1 Ocak'ta yüzde 44 zammın geleceğini ve damga vergisinin 14 bin 500 TL olacağına dikkat çekerek sözlerini şu şekilde sürdürdü:



"Bunu ödeyeceksin yetmeyecek bir kat da savunma sanayisine. Vergi sistemi öyle bir kurgulanmış ki milyon dolarlık şirket de aynı beyanneme için aynı tutarda 308 lira diyelim aylık KDV'de ödeyecek. Küçücük bir işletme de aynısını ödüyor. Adaletsizlik almış başını yürümüş gitmiş. Bugün 9 bin 530 lira olan sadece 3 beyannemede damga vergisi 1 Ocak itibarıyla yüzde 44 oranında artacak ve 14 bin 500 civarında olacak. Sen para kazanmasan bile 14 bin 500 lira ver bir 14 bin 500 lirada savunma sanayisine ver. Küçük işletmeleri bu boğar"