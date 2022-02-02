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Canlı yayında gösterdi! Sebze ve meyve fiyatlarında büyük vurgun....

02.02.2022 16:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üretici ile market arasındaki fiyat farkının giderek açılması hem üreticiyi hem de tüketiciyi isyan ettirdi. Son dakika haberine göre, İstanbul Ziraat Odası Başkanı Osman Demir, canlı yayında sebze ve meyvede yapılan vurgunu tek tek anlattı. İşte son dakika haberinin detayları...

Sebze, meyve fiyatları cep yakıyor. Birçok ürünün fiyatı hallerde bile en az dörde katlandı. Gıda fiyatlarındaki artış üreticiyi de tüketiciyi de isyan ettiriyor. Durum öyle bir noktaya geldi ki, üretici ile market arasındaki fiyat farkı 10 katı geçiyor. İstanbul Ziraat Odası Başkanı Osman Demir, canlı yayında sebze ve meyvede yapılan vurgunu tek tel anlattı. İşte son dakika haberinin detayları...

"2.5 LİRALIK KABAK MARKETTE 28 LİRA"

İstanbul Ziraat Odası Başkanı Osman Demir, "2 liralık elmanın markette 10 liraya satılmasına razı olacak duruma geldik. 2.5 liralık kabak markette 28 lira, 2 liralık salatalık markette 26 lira. Fiş elimizde, ben almadım bunu siz aldınız. Bütün tüketici ve üreticilerin bunu bir daha gözden geçirmesi gerekiyor. 2.5 liralık ürün nasıl 28-30 lira oluyor." dedi.

"İSTANBUL'A GELİŞ MALİYETİ 1.5 LİRA"

Vatandaşın meyve-sebze almaya korkar hale geldiğini belirten Demir, "2.5 liraya çiftçiden alınan ürünün İstanbul'daki hale maliyeti tüm girdilerle beraber 1.5 lira. Dikkatinizi çekiyorum, üreticinin ürettiği ürünün İstanbul'a geliş maliyeti meyve ve sebzede 1.5 lira. Buna kar, mazot ve KDV dahil. Maksimum 5 lira olması gereken bu ürün, nasıl 28-30 lira oluyor. Yazık değil mi? Günah değil mi? Böyle bir oyun olur mu? Tüketiciler meyve-sebze almaya korkar oldu. Lüks ürün oldu." ifadelerini kullandı.

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FİYATLAR BÜYÜK ŞEHİRLERDE NEDEN İKİ ÜÇ KATINA ÇIKIYOR?

Kabak, salatalık, marul İstanbul’a gelirken fiyatında büyük değişim oluyor. Şu anda bahsettiğimiz kabak 2.5 TL'den tarlada satılırken, 28 liraya marketten vatandaş alıyor. Bahsettiğimiz salatalık 2 liradan tarlada satılırken markette 26 liraya çıkıyor. Buradan bütün üreticilerimizin gözden geçirmesini istiyoruz.

"BAŞKA BİR ŞEY VAR BUNUN İÇERİSİNDE"

Karda, yağmurda, selde üretiyoruz buna rağmen 2.50 liralık ürünümüz nasıl olurda 29 liraya satılıyor. Başka birkaç şey var bunun içerisinde. Sebebi de şudur. 2.50 liraya 3 liraya bu ürün biz köylü çiftçiden alınıp İstanbul’da hale maliyeti, karı, kasa bedeli, KDV’si, mazotu ve girdileriyle beraber meyve ve sebzenin kilo başına üzerine 1.50 lira fiyat biner. Üretilen ürünün üstüne gelen rakamın toplamı kar dahil 1.50 liradır. Maksimum 5 lira olması gereken bu ürün kardan dolayı gelemedi yükseldi.

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"BÖYLE KAZANÇ OLUR MU?"

Bugün yollar açık nasıl 5 liralık ürün 29.90 lira oluyor. Böyle bir kazanç olur mu? Biz üreteceğiz bütün sıkıntısını biz çekeceğiz para kazanamayacağız.

"BURADA VURGUN VAR"

Ürünün Antalya’dan çıkış fiyatı belli İstanbul’a geliş fiyatı bellidir. Burada vurgun var vatandaşı canından bezdirdiler. Oyuna gelmeyelim bu işi birlikte çözelim."

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