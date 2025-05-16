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Canlı yayında satışa çıkıyor, kayıt olmak da zorunlu 'ihraç fazlası' deniliyor ama... Normalde 5 bin lirayken 900 TL fiyatı var

Ünlü tekstil, gözlük ve ayakkabı markalarının ürünleri Instagram üzerinden canlı yayın ile satılıyor. Açık artırma ile satılan satılan bu ürünler için Laleli esnafı orijinal olmadıklarını dile getirdi. Laleli'de tekstil firması olan bir esnaf, toptan alınan ürünlerin etiket basılarak orijinalmiş gibi satılan bu ürünlerin "Ortalamanın daha kötüsü" sözleri ile özetledi.

Canlı yayında satışa çıkıyor, kayıt olmak da zorunlu 'ihraç fazlası' deniliyor ama... Normalde 5 bin lirayken 900 TL fiyatı var
Ezgi Sivritepe

Son günlerde Instagram üzerinden ünlü tekstil, gözlük ve ayakkabı markalarının ürünleri 'ihraç fazlası' ve 'orijinal ürün' iddiası ile mezat yöntemi ile satılıyor. Tüketiciler orijinal ürünlere uygun fiyatlardan ulaşabildiklerini düşünerek canlı yayınlara katılarak alışveriş yapıyor. Markaların ürünleri için yoğun takip ve denetim başlattığı bu dönemde alışveriş yapmak isteyenler WhatsApp üzerinden canlı yayına kayıt olarak giriş yapıyor.

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GÜVEN VERMEK İÇİN SAHTE YORUMLAR

Toptan veya perakende alışveriş yapılabilen bu mezatlarda fiyatlar genellikle 500 lira ile 2 bin lira arasında değişkenlik gösteriyor. Paylaşımların altına ise sahte hesaplar üzerinden yorumlar yapılırak kullanıcıların güveni kazanılmaya çalışılıyor. 'Güvenli ürün ve alışveriş' sözleri ile tüketicilerin algısı yönlendirilmeye çalışılırken gerçek kullanıcıların yorumları ise, ‘ihraç fazlası ya da orijinal değil, bunu bilerek alın’ uyarıları bulunuyor.

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Yedek hesaplar ile satışlarına devam eden bu hesaplar, "Instagram, satışlarımızı engellemek istediği için hesaplarımız kapatılıyor’' sözleri kullanılıyor. Milliyet'in haberine göre Laleli esnafı satışlardaki ürünlerin orijinal olmadığını ifade ediyor.

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INSTAGRAM'DA SATIŞ YAPIYORLAR

Esnaf Mahmut Kösemen, “Burada dolandırıcılık farklı işliyor. Birincisi markanın adını kullanarak sahte ürün dolandırıcılığı var. İkincisi ise tüketiciye ürün gönderiyor, evet ama bu ürün o markanın ürünü mü? Tabi ki hayır. Herhangi toptan bir ürüne yani 50-100 liraya alınan ürüne kolaylıkla markanın etiket, amblem gibi detaylarını işleyerek; örneğin 5 bin liralık gömleğini 900 liraya satıyor gibi yapıyorlar. Bu, farklı dönemlerde yapılan bir işti ancak Instagram üzerinden çok daha görünür oldu” sözlerini kullandı.

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Bir başka esnaf ise, "Marka orijinalinin ihraç fazlası diye 800-900 liraya özel indirimli satıldığı belirtilen ürün, toptanda 50 liraya alınan ürün. Yani ortalamanın da daha kötüsü" cümlelerini kurdu.

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PAKETLEME DE BİLE SAHTECİLİK

Markaların sadece ürünü değil yanı sıra hediyelik kutu ve poşetleri de aynı şekilde kopyalanıyor. ‘Orijinal kutusunda’ ibaresi yer alan ürünleri genellikle hediye etmek için tercih edenler teklif veriyor. Örneğin bir çanta için hazırlanan iç korumadan kutuya ve hediye poşetine kadar her detay aynı şekilde hazırlanıp iletiliyor.

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whatsapp Instagram ihraç laleli Canlı yayın
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