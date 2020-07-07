FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Cansız manken satışlarında düğün hareketliliği

Cansız manken satışlarında düğün hareketliliği

EKONOMİ HABERLERİ  | 07.07.2020 15:30 | Son Güncelleme

İstanbul'da cansız manken satışı yapan firmalar gelen talepleri karşılamaya çalışıyor. 1 Temmuz itibarıyla belirlenen şartlarda düğünlerin yapılmasına izin verilmesinin ardından bazı kentlerde takıların gelin ve damat yerine cansız mankenlere takıldığı görüldü.

Cansız manken satışlarında düğün hareketliliği

Bu firmalar gelen talepler üzerine hazırladıkları cansız mankenleri siparişin yapıldığı düğün salonlarına gönderiyor.

Koronavirüs nedeniyle düğünlere ara verilmişti. 1 Temmuz itibarıyla belirlenen şartlar dahilinde düğünler yeniden başladı. Buna göre düğün salonlarında sosyal mesafe kuralı, maske ve dezenfektan kullanma şartı getirildi. Bu şartlara ek olarak farklı kentlerdeki düğünlerde takı takılması için cansız mankenler kullanılmaya başladı. Takıların gelin ve damat yerine cansız mankenlere takılması mankenlerin üretim ve satışının yapıldığı firmalarda hareketliliğe neden oldu. Beyoğlu Dolapdere'de cansız manken satışı yapan firmalar bugünlerde hem İstanbul hem de farklı kentlerdeki düğün salonlarından siparişler almaya başladı. Firmalar hazırladıkları cansız mankenleri düğün salonlarına gönderiyor. Cansız mankenlerin fiyatları 500 ile 750 lira arasında değişiyor

cansiz-manken-satislarinda-dugun-hareketliligi-_3932_dhaphoto2

"MAKYAJ VE SAÇ OLAN ÜRÜNLER DAHA ÇOK TALEP EDİLİYOR"

Cansız manken üretimi ve satışının yapıldığı firmanın yetkilisi Beyhan Tufan, "Makyaj ve saç çok önemli. Biz bu anlamda civardaki firmalara yardımcı olmaya başladık. Bir kadın, bir erkek şeklinde siparişlerimiz başladı. Çünkü düğün sezonu başladı. Burada kalite önemli. Hijyen de sağladığı için talep ediliyor. Uzun süre de kullanılabiliyor. Bu aralar baya bir talep görüyor. İstanbul'daki veya şehir dışındaki düğün salonları bizi arıyor. Biz de daha önce görüştüğümüz kişiler vasıtasıyla düğün salonlarını aramaya başladık. Onlardan da ufak ufak talepler gelmeye başladı. Her türlü görseli gönderiyoruz. Ne kadar doğal olursa o kadar iyi. Birinci kalite makyaj ve saç yoğun talep görüyor. Daha realist, gerçek yüz hatlarına uygun makyaj ve saç olan ürünler daha çok talep ediliyor" diye konuştu.

cansiz-manken-satislarinda-dugun-hareketliligi-_3932_dhaphoto4

"TALEPLER DÜĞÜN SALONLARINDAN GELİYOR"

Bir hafta öncesine kadar işlerinin durgun olduğunu belirten bir başka firma yetkilisi Cem Sarıyer, "Biliyorsunuz koronavirüs sebebiyle işlerimiz durgun gidiyordu. Bu güzel buluş için düğün salonu ve kafeterya sahiplerine teşekkür ediyoruz. Durgunluğumuzun hareketliliğini sağladı. Taleplere cevap vermeye çalışıyoruz. Hijyenik olduğuna inanıyorum. Takılardan sonra silinebilir özelliği olduğundan dolayı hijyenik ürünler. İsteğe göre makyajlı, ten renkli veya farklı renklerle satışlarımız oluyor. Talepler düğün salonlarından geliyor. Bunun yanı sıra kafeteryalardan masalar için siparişler geliyor. Biz de düğün salonlarından ziyade, açık hava düğünlerinin yapıldığı yerlerden talepler daha yoğun. Kemerburgaz tarafından Tekirdağ, Malkara taraflarından taleplerimiz oldu. Sanırım düğün salonları karşı tarafa bir fiyat talebinde bulunuyor. Şu ana kadar bir damat veya gelin adayı gelmedi. Hep düğün salonlarının sahipleriyle biz iletişime geçtik. Herhalde bu paket içinde sunuluyor" ifadelerini kullandı.

cansiz-manken-satislarinda-dugun-hareketliligi-_3932_dhaphoto5

"GÜZEL BİR TALEP VAR"

Cansız manken satışının yapıldığı firmanın yetkilisi Fatih Lamuş, "Biz cansız mankenlere maskeyle başlamıştık. Maskeden sonra böyle bir şey çıktı. En azından zevkle yapabileceğimiz bir şey. Düğündeki gelin ve damadın birebir yüzüne yakın bir şey yapmaya çalışıyoruz. Arkadaşlarımız 'sizin mankenler mi' diye sordular. Güzel bir talep var. 'İnsana benzeyen cansız mankeniniz var mı' diye soruyorlar. Düğün salonları müşterilerine jest yapmak için böyle bir şey istiyor. Sarıyer'den, Bursa'dan arayanlar oldu. Gittikçe de talep artıyor" şeklinde konuştu.

KAYNAK:DHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Dev proje o tarihte hizmete giriyorDev proje o tarihte hizmete giriyor
Devletten 2 yıl boyunca prim desteği...Devletten 2 yıl boyunca prim desteği...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

81 İl Valiliğine yeni koronavirüs genelgesi

81 İl Valiliğine yeni koronavirüs genelgesi

Kabine değişikliği olacak mı?

Kabine değişikliği olacak mı?

Üreticiler talebe yetişemiyor, pandemide satışlar yüzde 400 arttı

Üreticiler talebe yetişemiyor, pandemide satışlar yüzde 400 arttı

Altın alacaklar bu seviyelere dikkat

Altın alacaklar bu seviyelere dikkat

ÖTV ödemeden araç almak mümkün! Fiyatlar yarı yarıya düştü...

ÖTV ödemeden araç almak mümkün! Fiyatlar yarı yarıya düştü...

Artık zorunlu oldu! Para cezası var

Artık zorunlu oldu! Para cezası var

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Sigara ve alkole vergi zammı! İşte yeni fiyatlar

Sigara ve alkole vergi zammı! İşte yeni fiyatlar

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

Memur ve emeklilerin temmuz zammı ne kadar olacak?

Memur ve emeklilerin temmuz zammı ne kadar olacak?

Sigara içenler dikkat! Resmen başladı

Sigara içenler dikkat! Resmen başladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TESK’ten elektrik faturası indirim talebi! Elektrik faturaları düşecek mi?

Elektrik faturaları düşecek mi?

OECD'den korkutan işsizlik açıklaması

OECD'den korkutan işsizlik açıklaması

Bakan Karaismailoğlu: Ankara-Kahramankazan yolu en kısa sürede hizmete sunulacak

Dev proje o tarihte hizmete giriyor

Elektrik faturalarında indirim talebi

Elektrik faturalarında indirim talebi

Dikkat! Adınıza açılmış dava olabilir! 1 dakikada sorgulamak için...

Adınıza açılmış dava olabilir!

Almanya ihracat garantilerini kolaylaştırıyor

Almanya ihracat garantilerini kolaylaştırıyor

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.