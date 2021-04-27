Cante halka arz ne zaman borsada işlem görecek? Cante Çan 2 halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte hisse fiyatı...

22 Nisan’da sona eren Çan2 termik halka arz talep toplama süresinin ardından, borsada işlem görecek tarih merak edilmeye başlandı. Yatırımcılar Cante Çan 2 halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunu araştırıyor. Peki Cante halka arz ne zaman borsada işlem görecek?

CANTE HALKA ARZ NE ZAMAN BORSADA İŞLEM GÖRECEK?

Sermayesinin yüzde 23,23'lük kısmına karşılık gelen paylarının halka arzı gerçekleşecek olan Çan2 Termik AŞ, yerli kaynakların ülke ekonomisine kazandırılmasına verilen önemin sonucu olarak hayata geçirilmiş ve 1 Ağustos 2018 tarihinde tamamlanmıştı. 340 MW kurulu güce sahip santral, 533 binden fazla hanenin elektriğini üretmekte. Santral bu özelliklerinin yanında, sahip olduğu ileri teknoloji baca arıtma sistemleri ve Çevre İzin ve Lisans Belgesi ile çevresel yükümlülüklerini uluslararası düzeyde yerine getiriyor. Halka arz işlemi 3,90 TL hisse fiyatıyla gerçekleşecek santral, yatırımcılarına pek çok önemli avantaj sunuyor.

Devletin sağladığı yerli kömür üretim desteğinden ve alım garantisinden yararlanan, yatırımlarını büyük oranda tamamlayan ve planlanmış yeni yatırım ihtiyacı bulunmayan santral, bütün bu özellikleriyle yeni yatırımcılarla buluşmayı bekliyor.

Çan 2 ne zaman borsada işlem görecek sorusu merak edilirken, henüz konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.

