FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Cargill Türkiye, 60. yılında ürün çeşitliliği ve ihracatla büyüyor

Cargill Türkiye, 60. yılında ürün çeşitliliği ve ihracatla büyüyor

13.07.2021 15:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cargill Yönetim Kurulu Başkanı Murat Tarakçıoğlu, "Hindistan, Orta Doğu ve Afrika ticari ilişkileri gelişmeye devam ederken, Cargill Türkiye bölgede daha büyük bir liderlik rolü üstlenerek bu büyümeyi kolaylaştırmak üzere eşsiz bir konuma sahip" dedi.

Cargill Türkiye, 60. yılında ürün çeşitliliği ve ihracatla büyüyor

Türkiye'nin merkez konumunda olduğu Cargill Gıda Orta Doğu, Türkiye ve Afrika bölgesi, şirketin Hindistan merkezli gıda bileşenleri iş kolunun liderliğini de üstlendi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Cargill, Türkiye'de yatırım ve büyümeyle geçen 60 yılını kutluyor.

Cargill Türkiye, 60 yılda yurt içi ve yurt dışındaki müşterilerine katma değer sağlayan önemli bir üretim üssü konumuna geldi. Uluslararası bir şirket olan Cargill içinde Türkiye’nin rolü yükseldi.

Cargill’in 66 ülkeyi içine alan Orta Doğu, Türkiye ve Afrika (META) bölgesindeki operasyonlarındaki stratejik merkezi İstanbul oldu. Son olarak şirketin Hindistan merkezli gıda operasyonlarının yönetimi de İstanbul’dan yapılacak.

Hindistan’ın Orta Doğu, Türkiye ve Afrika (META) bölgesine katılmasıyla birlikte Cargill’in, Türkiye merkezli operasyonlarının gücünden daha fazla yararlanması sağlanacak.

Cargill, 1960 yılında yerel ortaklıkla gıda sektörüne girerek Türkiye’deki faaliyetlerine başladı. 60 yıl boyunca Türkiye’ye 530 milyon doları aşan yatırım yaparak, yurt içi ürün portföyünü çeşitli gıda bileşenleri, biyoendüstriyel malzemeler ve hayvan beslenmesi ürünleriyle genişletti.

Bugün ambalaj, farmasötik, biyoenerji, dokular, boyalar ve daha fazla ürün için inovatif çözümler sunuyor. Bu ürünlerin büyük oranda Türkiye’deki fabrikalarda üretilmesiyle, ithal ürünlerin yerine yerel üretim geçiyor.

Aynı zamanda ülke ekonomisine katkıda bulunarak, dünyanın dört bir yanındaki pazarlara ihracat fırsatları yaratıyor.

İnovasyon, Cargill’in Türkiye’deki operasyonlarının temel vizyonunu oluşturmaya devam ederken, sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk çalışmalarına da yansıyor.

1000 Çiftçi 1000 Bereket Programı kapsamında Türkiye’deki çiftçilere sürdürülebilir tarım yöntemleri üzerine eğitim, dijital tarım araçlarına erişim ve tarlalarına özel danışmanlık gibi hizmetler sağlıyor.

Cargill Türkiye, geleceğin kadın liderlerini yetiştirme hedefiyle hayata geçirdiği Geleceğe 60 Lider Programı ise 60 üniversite öğrencisine bursun yanı sıra kişisel ve mesleki gelişim desteği sağlıyor.

"SALGIN SONRASINDA TÜRKİYE ÖNEMLİ BİR YATIRIM VE ÜRETİM BÖLGESİ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cargill Gıda Orta Doğu, Türkiye ve Afrika Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Murat Tarakçıoğlu, Türkiye salgın sonrası dönemde önemli bir üretim ve yatırım bölgesi olarak öne çıktığını belirtti.

Tarakçıoğlu, 'Hindistan, Orta Doğu ve Afrika arasındaki ticari ilişkiler gelişmeye devam ederken, Cargill Türkiye bölgede daha büyük bir liderlik rolü üstlenerek bu büyümeyi kolaylaştırmak üzere eşsiz bir konuma sahip.' ifadelerini kullandı.

Türkiye'de 60 yıldır ürün çeşitliliğine odaklanarak kararlılıkla çalıştıklarını belirten Tarakçıoğlu, şunları kaydetti:

Tüketici trendlerine uygun inovatif gıda ürünleri ve hayatın her alanına dokunan bitkisel bazlı, sürdürülebilir ürün alternatifleri geliştirdik” diyen Tarakçıoğlu şöyle devam etti: “Önümüzdeki 60 yıla baktığımızda, bu önceliklerimizi korumaya devam edeceğiz. Bitkisel bazlı proteinler, biyoendüstriyel ve farmasötik kalitesinde ham maddeler gibi katma değerli ürünler geliştirmeyi sürdüreceğiz.

Kaynak: AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tatilcilere 'gelmeyin' çağrısı yapmaya başladılarTatilcilere 'gelmeyin' çağrısı yapmaya başladılar
PARTNERAralarından su sızmıyor!Aralarından su sızmıyor!
Dikkat son gün 31 Temmuz! Bankalardan önemli fırsat! Dikkat son gün 31 Temmuz! Bankalardan önemli fırsat!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Mehmet Aydın'ın mahkemedeki ifadeleri ortaya çıktı: Gelirim yok

Mehmet Aydın'ın mahkemedeki ifadeleri ortaya çıktı: Gelirim yok

Gece kulübüne alınmadı, güvenlik görevlisinin parmağını kopardı

Gece kulübüne alınmadı, güvenlik görevlisinin parmağını kopardı

En düşük emekli maaşı ne kadar oldu?

En düşük emekli maaşı ne kadar oldu?

Resmi Gazete'de yayımlandı! 1 Ağustos'ta başlıyor

Resmi Gazete'de yayımlandı! 1 Ağustos'ta başlıyor

Ödemeler bayram öncesi hesaplarda olacak

Ödemeler bayram öncesi hesaplarda olacak

İstanbullulara müjde! Açılış tarihi belli oldu

İstanbullulara müjde! Açılış tarihi belli oldu

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Yeni torba yasa teklifi Meclis'e sunuldu

Yeni torba yasa teklifi Meclis'e sunuldu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

30 yıldır tamamlanamıyordu, banka el koydu

30 yıldır tamamlanamıyordu, banka el koydu

Kamu işçilerine zam teklifi

Kamu işçilerine zam teklifi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimiz için ilave destek adımları atabiliriz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimiz için ilave destek adımları atabiliriz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.