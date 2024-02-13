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Cari açık OVP tahminini aştı

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
13.02.2024 10:55 | Son Güncelleme:
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre, 2022 yılında 49,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşen cari açık, 2023 yılında 45,2 milyar dolara geriledi.

Cari açık OVP tahminini aştı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Aralık 2023'te cari işlemler hesabı 2 milyar 91 milyon dolar açık verdi. 2023 yılının tamamında cari açık 45,2 milyar dolar oldu. Orta Vadeli Program'da 2023 yılı için 42,5 milyar dolarlık cari açık öngörülmüştü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yayımladığı istatistiklere göre Aralık ayında çekirdek denge göstergesi olan altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı 4,16 milyar dolar fazla verdi.

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı Aralık'ta 4,6 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler 2,6 milyar dolar olarak kaydedildi. .

Bu kalem altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 1,7 milyar dolar oldu.

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Cari açık Orta Vadeli Program (OVP) dolar Merkez Bankası tahmin
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