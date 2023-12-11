Cari denge bir kez daha fazla verdi! Mehmet Şimşek sosyal medyadan paylaştı: 'Uyguladığımız politikaların sonuçlarını alıyoruz'

Cari işlemler dengesi, ekim ayında piyasa beklentilerinin altında 'fazla' verdi.

Merkez Bankası verilerine göre; ekim ayında cari işlemler hesabı 186 milyon dolar fazla verdi. Piyasalar 750 milyon dolar fazla bekliyordu.

Yıllık cari açık ekimde 50,7 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

'Çekirdek açık' olarak adlandırılan altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 5 milyar 67 milyon dolar fazla verdi.

MEHMET ŞİMŞEK'TEN İLK YORUM

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi:

"Büyümede dengelenmeye yönelik politikalarımızla cari denge ekim ayında da fazla verdi, yıllık açık mayısa göre 9,6 milyar dolar azaldı. Cari dengedeki düşüş ve ülkemize yönelik artan uluslararası yatırımcı ilgisi sayesinde rezervlerimiz 140 milyar dolar ile tarihi yüksek seviyesine ulaştı. Uyguladığımız politikalarla bir yandan kırılganlıkları azaltırken diğer yandan yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı sürdürülebilir büyümeyi tesis ediyoruz. Bu dönemde en büyük dezavantajımız ihracat artışını sınırlayan ticaret ortaklarımızdaki zayıf talep. Sanayi üretimindeki seyir büyük oranda bunu yansıtıyor. Ekim ayında işsizlik oranı son 11 yılın en düşük seviyesi olan yüzde 8,5’e geriledi. Uygulamaya koyduğumuz politikalarımızın sonuçlarını her gün alıyoruz, program hedeflerimiz bir bir gerçekleşmeye devam edecek."





