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Dumanlar gökyüzünü kapladı: Vatandaşlar akın etti! Metrelerce kuyruk oluştu

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Adana'da düzenlenen 'Adana Lezzet Festivali' bu sene de yoğun ilgi gördü. Bu yıl 10'uncusu düzenlenen festivalde pişirilen kebapların dumanı gökyüzünü kaplarken vatandaşlar kebapçılara akın etti.

Bu yıl 10'uncusu düzenlenen Adana Lezzet Festivali, Merkez Park'ta son gününde ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Festival alanına Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından gelenler, Adana'nın yöresel lezzetlerini tadarken, çeşitli etkinliklerde de eğlenceli vakit geçiriyor. Festivalde en yoğun ilgiyse her sene olduğu gibi Adana kebaba gösteriliyor.

Dumanlar gökyüzünü kapladı: Vatandaşlar akın etti! Metrelerce kuyruk oluştu 1

DUMANLAR GÖKYÜZÜNÜ KAPLADI: STANTLARDA METRELERCE KUYRUK OLUŞTU

Kebap stantlarına yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, yemek alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Mangal ateşinde pişirilen kebaplardan yükselen dumanlar festival alanını kaplarken ortaya renkli görüntüler çıktı.

Dumanlar gökyüzünü kapladı: Vatandaşlar akın etti! Metrelerce kuyruk oluştu 2

Kebapçıların önünde oluşan metrelerce kuyruk ve gökyüzünü kaplayan dumanlar dronla havadan görüntülendi.

Dumanlar gökyüzünü kapladı: Vatandaşlar akın etti! Metrelerce kuyruk oluştu 3

"BU FESTİVAL ESNAFA CAN SUYU OLDU"

İHA muhabirine konuşan Kebapçı Yaşar Aydın, dumanın gökyüzünü kapladığını ve kebap sevgisinin asla bitmeyeceğini anlatarak, "Bu dumanların gökyüzünü kaplayacağını hiç hesap etmedik. Adana Lezzet Festivali tüm hızıyla devam ediyor. Burada lezzet, burada görsel şov var. Dünya, Adana kebabın peşinde. Gez dünyayı, ye Adana'yı dedik. Bu festival esnafa can suyu oldu. Dışarıdan gelen insanlara çok hizmetkarız. Adana kebabına doyulmaz" ifadelerini kullandı.

Dumanlar gökyüzünü kapladı: Vatandaşlar akın etti! Metrelerce kuyruk oluştu 4

"GELMEYEN ÇOK ŞEY KAYBEDER"

Ailesiyle birlikte festivale gelen kebap yiyen vatandaşlardan Serdal Kandemir, "Adana'nın kebabı Türkiye'de tektir. Festivale gelmek isteyenler dumanı takip edip gelebilir. Fiyatlar uygun, ailesiyle herkes gelsin. Gelmeyen çok şey kaybeder" dedi.

Dumanlar gökyüzünü kapladı: Vatandaşlar akın etti! Metrelerce kuyruk oluştu 5

Ankara'dan festival için Adana'ya gelen ve kebap sırasına giren Bülent Yılmaz ise, "Festival için geldim ve önce şırdan yedim. Şimdi de kebap yiyeceğim. Bugün çok güzel bir kalabalık var. Fiyatlar normal, abartılı bir fiyat yok. Ben bu kadar yoğun olacağını hiç bilmiyordum" ifadelerini kullandı.

Dumanlar gökyüzünü kapladı: Vatandaşlar akın etti! Metrelerce kuyruk oluştu 6

Dumanlar gökyüzünü kapladı: Vatandaşlar akın etti! Metrelerce kuyruk oluştu 7

Dumanlar gökyüzünü kapladı: Vatandaşlar akın etti! Metrelerce kuyruk oluştu 8
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Adana kebap festival
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